Caja og Claus skifter bylivet ud med et bofællesskab

Holbæk - 29. september 2019 kl. 08:55 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Caja Olsen går rundt i urtehaven i kolonihaven i Holbæk. Sæsonen er ved at være forbi, men der er stadig lidt grønt tilbage i højbedene.

- Jeg er vild med jord. Derfor vil jeg også gerne blive ved med at have en have, siger 66-årige Caja Olsen, som til dagligt bor i en lejlighed i Holbæk sammen med sin mand Claus Sørensen.

Lejligheden flyttede de ind i, da de fik solgt deres hus på Østerstræde tidligere på året. Det er meningen, at opholdet i lejligheden kun skal være midlertidigt. For parret har planer om at flytte ind i en af boligerne i det kommende bofællesskab Alkes Have i Knabstrup.

- Vi har begge boet i kollektiv før, så derfor var tanken om et bofællesskab ikke fjern for os. Og jo ældre, man bliver, jo flere kræfter skal der til eksempelvis at ordne have. Og der er det en fordel, at man kan være flere om tingene, siger Caja Olsen.

- Behovet er der Sammen med sin mand er hun med i den gruppe af borgere som sammen med Boligselskabet Sjælland ønsker at oprette et bofællesskab ved Skolevej i Knabstrup. Projektet er unikt på den måde, at der skal bygges 40 almene boliger til børnefamilier og seniorer.

Alkes Have Alkes Have skal placeres ved Skolevej i Knabstrup.

Boligselskabet Sjælland skal bygge boligerne, som skal opføres så bæredygtigt som muligt.

I Alkes Have opføres 40 lejeboliger på 40-110 kvadratmeter, heraf skal mindst halvdelen være til børnefamilier og cirka 10 seniorboliger i ét plan.

Der skal være fælleshus med storkøkken og spiselokale, vaskeri, gæsteværelser, kreative og praktiske værksteder, øvelokale til musik, hjemmearbejdspladser m.m.

Der skal etableres fælles parkeringsplads med standere til opladning af elbiler.

Projektet indeholder også planer om dyrkningsjord til grønsager, grønne omgivelser med frugtbuske og træer, væresteder og legemuligheder samt et mindre dyrehold. Ud over selve boligerne skal der være et fælleshus med kontorlandskab med hjemmearbejdspladser, musikrum, kreative værksteder, børnerum, spisesal med storkøkken og fælles grønne områder samt en fælles parkeringsplads. Det er desuden planen, at boligerne opføres så bæredygtigt som muligt.

- Vi kan godt lide at være sammen med andre på tværs af aldersgrupper. Vores børnebørn bor i København, så dem ser vi ikke til dagligt. Derfor ser vi blandt andet frem til, at have unger rendende omkring os, siger Caja Olsen, som mener, at der er et behov for bofællesskaber.

- Generationerne er kommet længere væk fra hinanden. Derfor er det godt, at der er nogle, som har fået øje på, at der er et behov for, at vi kommer tættere på hinanden, fortæller hun.

Idé udsprang i Sorø En af Caja Olsens veninder var aktiv i et lignende projekt i Sorø, som Boligselskabet Sjælland også var en del af. Sorø-projektet endte med at falde til jorden, så derfor blev Knabstrup pludselig interessant.

Caja Olsen og Claus Sørensen kastede sig ind i projektet med Alkes Have.

Her skulle borgere, politikere og administrationen i 100 dage arbejde sammen for at udvikle Knabstrup i projektet Knabstrup sætter kurs.

- Idéen om Alkes Have opstod nærmest samtidig med, at Knabstrup sætter kurs gik i gang. Tre af os fra tovholdergruppen mødte derfor op for at vise flaget. Vi satte os i forskellige grupper, og der blev taget godt imod os. Derfor har bofællesskabet været en del af projektet fra begyndelsen, forklarer Claus Sørensen, som fortæller, at erfaringen fra Sorø gjorde, at gruppen var meget opmærksom på at få noget på skrift fra kommunen, hvor de tilkendegav, at de vil projektet.





Det skete, da Holbæk Kommunalbestyrelse i august besluttede, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2020 skal findes penge til et tilskud til et grundkapitallån til projektet.

Nu begynder arbejdet Med kommunalbestyrelsens beslutning går processen med at gøre idégrundlaget til virkelighed i gang i tovholdergruppen. Og det er et arbejde, ægteparret ser meget frem til.

- Nu skal vi til at diskutere, hvad vi hver især mener med forpligtende fællesskab, hvordan demokratiet skal være, hvor tit, vi skal spise sammen, hvor stor stegepanden i køkkenet skal være og så videre, siger Claus Sørensen og fortsætter:

- Der vil sikkert være nogle forskellige opfattelser af, hvad der er vigtigt, og hvad der skal prioriteres først. Det bliver rigtig spændende, fortæller Claus Sørensen, som oplyser, at det allerede er besluttet, at bofællesskabet skal organiseres som en boligforening med en bestyrelse, som skal visitere, hvem der kan bo der.

Håbet er, at Alkes Have står klar til indflytning i 2021.