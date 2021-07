Se billedserie Jais Westh Lauritsen var hovedårsag til at Jyderup fik sin egen palme og han er glad for at den nu står på Jyderup Station, lige ved siden af Café Forsinket. - Når gæsterne kommer for at høre lørdagsmusik, skabes der helt automatisk en hyggelig sommerstemning, siger han. Fotos: Elisa Hauerbach

Cafeens lørdagsmusik er en succes

Holbæk - 23. juli 2021 kl. 20:30 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen

Den gode stemning er stort set stensikker hver lørdag, når Cafe Forsinket's gæster bliver underholdt med musik af forskellige kunstnere.

I skrivende stund er Tue West på vej til cafeen som næste levende musikalske billede og stedets ejer, Jais Westh Lauritsen, er ikke i tvivl om at det bliver populært indslag på en varm lørdag i Jyderup.

- Jeg havde en idé om at lørdagsmusik ville være en god idé, så jeg startede allerede med det sidste år - og i år har jeg bedt et par lokale musikere, Per Worm og Mogens Bækgaard, der bevæger sig i forskellige dele af genreskalaen, om at sammensætte et musikprogram med navne, de kunne stå inde for. Det var de straks med på og det har vist sig at der er ramt rigtigt, for vi har fuldt hus hver lørdag, og skulle det ske at det blev regnvejr en af lørdagen, så ville gæsterne såmænd bare tage en paraply med - for musikken, den vil de ikke gå glip af. Det gør mig faktisk utroligt glad, når lokalbefolkningen bakker så godt op, det er helt unikt for Jyderup, at der er opbakning, når der arrangeres noget, siger Jais Westh Lauritsen, som for nylig modtog prisen som årets mønsterbryder i Jyderup.

Jais udtrykker dyb ydmyghed og taknemmelighed for den store hæder, det er at få Jyderup Erhvervsforenig's pris som Årets Mønsterbryder, men han kaster straks »skylden« videre til Jyderup's borgere - for som han siger, så levede cafe'en ikke uden deres vedholdende støtte.

- Jamen hør her, jeg så jo selv, hvordan kunderne først stillede sig i corona-test-kø en halv time, ovre på den anden side af gaden, for at kunne komme herover og spise, da vi endelig kunne åbne igen. Og nogen af dem gjorde det flere gange om ugen, kun for at vise deres støtte og udtrykke deres ønske om at vi skulle overleve. Så det er da lige præcis der, hyldesten skal lægges. Da jeg skabte Café Forsinket, lavede jeg et koncept, som jeg selv kunne lide og det faldt heldigvis også i andres smag. At byen siden blandt andet har fået deres egen palme, der står i nærheden af caféen, er jeg da også glad for at have været med til at få til at ske, men uden det stærke sammenhold og viljen - blandt andet fra erhvervsforeningen - til at få »ting til at ske«, så var der meget længere fra idé til resultat, udtrykker han.

Det ligger ham også meget på sinde at få slået fast med syvtommersøm, at det med sammenholdet på tværs af byen og området er noget helt unikt, og at det for længst er rygtet ud over bygrænsen at byen har mange gode ting at byde på.

- Vi kan se at Café Forsinket bliver søgt (på Internettet) i en meget stor radius nu, og at der er interesse for at komme hertil fra blandt andet Holbæk, København og Roskilde. Det er også derfor vi har givet mulighed for bordbestilling, for vi ønsker ikke at vores gæster må gå skuffede hjem. Vi har »fredet« et antal borde indendørs, som kan bookes, men en trediedel står frie, ligesom man ikke kan bestille bord udenfor, det er der ikke ændret på, slutter Jais Westh Lauritsen, hvis omtalte cafe ligger i stationsbygningen på Jyderup Station.