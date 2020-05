Døren er stadig låst hos Café Korn i Holbæk, men Henrik Poulsen, administrerende direktør i selskabet bag, ser frem til, at der kan snart kan åbnes. Og det vil blive med mulighed for at inddrage de tre parkeringspladser i baggrunden til udeservering.

Café kan få mere plads til udeservering

Cafeer og restauranter i Holbæk Kommune kan regne med at få tilladelse til at udvide arealet for udeservering ved at bruge parkeringspladser ved siden af. Der vil være en midlertidig tilladelse, der vil være gældende i maj til og med august - afhænging af, hvornår regeringen giver mulighed for udeservering, som må formodes at være tæt på.

