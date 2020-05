Café gør klar til åbning i ny udgave

Men det er en ny udgave af Café Forsinket, der åbner i en del af stationsbygningen i Skarridsøgade 38. På grund af coronakrisen valgte indehaver Jais Westh Lauritsen at indgive konkursbegæring for det selskab, der stod bag cafeen fra åbningen i november 2018. Den havde fået rigtig godt fat og var på vej mod et resultat i balance i maj-juni, da coronaen gjorde det nærmest umuligt for et forholdsvis nystartet selskab at køre videre.

Om en halv snes dage ventes det, at dørene atter slås op til Café Forsinket i Jyderup. Det er ellers allerede i overmorgen, mandag, at restauranter og cafeer har tilladelse til at genåbne efter corona-nedlukningen.

