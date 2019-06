Café-forpagter takker af

Se billedserie Anne Marie Vang holder afskedsreception i Knabstruphallen, fredag den 21. juni. Fotos: Elisa Hauerbach

Holbæk - 19. juni 2019 kl. 19:57 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med en afskedsreception i hallen, takker Anne Marie Vang af efter 33 et halvt år som forpagter af Knabstruphallens cafeteria.

- Min mand, Peter Vang, fortsætter som halinspektør, når jeg skal hjem og have tid til familien, fortæller den kommende pensionist.

Ordene der kommer ud af munden på Anne Marie Vang - en formiddag i juni - udtales med stor tydelighed og med en ansigtsmimik, der afslører at det med at sidde stille, ikke lige er det, hun er bedst til. Og hun er da heller ikke længe om at bryde ud i latter og understrege situationen med ordene, » Ja, nu må vi se om jeg overhovedet kan finde ud af at holde mig i ro, det med ikke at have nogen planer, skræmmer mig faktisk lidt, men jeg tager tingene som de kommer«.

Ankom som nyansat ægtepar Avisen møder Anne Marie Vang på hendes arbejdsplads igennem de sidste mange år. Ved et lille bord i køkkenet, med kaffe i koppen og gulerodskage på tallerkenen, fortæller hun om tiden der gik og den udvikling hun og gemalen, Peter Vang, har oplevet efter deres ankomst til hallen.

- Vi var et ægtepar, der kom med de bedste intentioner. Peter var ansat som halinspektør og er det stadig. Jeg blev forpagter og restauratør. Sammen knoklede vi for at holde stedet i orden og betjene alle der kom for at spise og sludre over en øl eller en kop kaffe. Det var i starten, dengang foreningslivet var sprudlende og man kom hinanden ved. Nu er der ingen som bliver hængende i hallen efter træning. Man er ikke interesseret i at socialisere med andre, men kigger hellere på sin telefon - på de sociale medier, som de kaldes. Den udvikling er jeg helt ærligt ikke meget for, fortæller Anne Marie Vang.

Travlhed i køkkenet Heldigvis har det ikke haft indflydelse på restauratørens aktiviteter, for hallen summer stadig af liv, især når der er arrangementer hvor der serveres mad fra Anne Maries køkken. Værelserne på første sal i hallen lejes ud til håndværkere, som skal bespises, og cateringdelen, der leverer mad ud af huset har også stor succes og efterspørgsel.

- Vi leverer meget mad ud af huset, og tilfredsheden understreges blandt andet ved at kunderne og deres familier vender tilbage igen og igen. Vi har netop haft et ægtepar, som vi leverede mad til, da de fejrede sølvbryllup. Denne gang havde de guldbryllup og kunne huske maden fra for 25 år siden. Det bliver vi glade for, tilføjer Anne Marie Vang, imens Peter Vang nikkende giver hende ret.

Hun overtog dengang, efter hendes eget udsagn, »en synkende skude«, der ikke var blevet passet ordentligt. Men, hun tog altid telefonen når den ringede, og lod de gode anbefalinger brede sig som ringe i vandet. Resten gik af sig selv, ordrebogen blev fyldt.

Receptionene afholdes fredag den 21. juni klokken 16.00 - 19.00 i Knabstruphallen. Alle er velkomne på dagen.