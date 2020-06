CO2-reduktion langt over målsætningen

- Klimaet har et stærkt fokus i Holbæk Kommune, og derfor skal vi fortsætte indsatsen for at sænke vores CO2-aftryk. Årets resultat viser med tydelighed, at vi har fokus på de rigtige indsatsområder med en markant reduktion af CO2-udledningen de senere år, fortæller John Harpøth i en pressemeddelelse.

- Det grønne regnskab viser for 2019 et fald i CO2-udledning fra 9.988 tons i 2018 til 9.336 tons i 2019, hvilket svarer til et fald på 6,6 procent. Dette er således 3,6 procent bedre end måltallet. At den årlige CO2-udledning er faldet yderligere, skyldes først og fremmest, at vindenergiens andel af forbruget i 2019 blev 47 procent, hvilket er en stigning siden 2018, hvor vindenergiens andel var 41 procent. Dertil kommer, at vi i Holbæk Kommune har konverteret en mindre del af kommunens varmekilder fra olie eller gas over til varmepumper eller hybridløsninger, hvor varmepumperne er den primære varmekilde, fortæller John Harpøth.