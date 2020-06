Se billedserie Sådan vil inddelingen af det cirka seks hektar store område med det bæredygtige bofællesskab komme til at se ud. Nederst i billedet ligger Udbyvej, og til højre (mod nord) ligger Udby. Illustration: Holbæk Kommune

Send til din ven. X Artiklen: CO2-neutralt bofællesskab planlægges Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

CO2-neutralt bofællesskab planlægges

Holbæk - 06. juni 2020 kl. 13:34 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I løbet af tredje kvartal i år ventes det, at der sættes gang i planarbejdet med et cirka seks hektar stort område i den sydlige del af Udby på Tuse Næs. En ny lokalplan og en ny kommuneplanramme skal gøre det muligt at etablere et bofællesskab.

Efter at Holbæk Kommunalbestyrelse i april besluttede at sælge arealet til Andelsforeningen Fællesmark, er der nu modtaget en ansøgning fra den nye grundejer om igangsætningen af planlægningen. Det hele skal munde ud i et grønt og bæredygtigt bofællesskab med 28 boliger og tilhørende faciliteter.

Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalg indstillede på sit møde i denne uge til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at planarbejdet sættes i gang.

Mange spændende perspektiver Udvalgsformand John Harpøth (DF) ser spændende perspektiver i bofællesskabet, der også vil være med til at styrke bosætningen i lokalområdet.

- Klimaet står højt på dagsordenen i Holbæk Kommune, og derfor skal vi fortsætte indsatsen for at sænke vores CO2-aftryk. Det har vi alle et ansvar for, og det er en opgave, der skal løftes i fællesskab. Derfor er dette projekt ved Udby et skridt i den rigtige retning. Det indeholder mange spændende perspektiver, da det blandt andet er CO2-neutralt, man vil arbejde aktivt for en større biodiversitet i området samt etablere små bæredygtige erhverv med kreative værksteder og nytte­huse, siger John Harpøth i en pressemeddelelse.

Personerne i Andelsforeningen Fællesmark har i knap et år arbejdet med at udvikle ideen om et bæredygtigt bofællesskab.

Flere i initiativgruppen bor på Tuse Næs, mens flere andre tidligere har boet der.

I forbindelse med aftalen om købet i april blev det oplyst, at der var udvist interesse for at købe omkring en tredjedel af de 28 lodder til boliger. Holbæk Kommune ønsker at være blandt de kommuner i Danmark, som har den laveste udledning af klimagasser. Målsætningen følger derfor det nationale mål om, at CO2-udledningen skal reduceres med 70 procent frem mod 2030 set i forhold til udledningen i 1990.

Jord- og solenergi Bygningerne på Tuse Næs vil i videst muligt omfang blive forsynet med jord- og solenergi. Regnvandet vil blive opsamlet og brugt til toiletskyl, vaskemaskiner og vanding.

Der skal være selvforsyning med grøntsager, frugt og kød, og der bygges i bæredygtige materialer, hvor brugen af beton og asfalt begrænses.

De 28 boliger vil blive i forskellige former, både enfamiliehuse og tiny houses (små huse). Desuden planlægges der 10 små erhvervslodder, kreative værksteder, køkkenhave og lignende.

Projektet indeholder også et fælleshus i form af et domen (kuppelformet bygning), der skal anvendes til for eksempel fællesspisning, yogahold, workshops og lignende. På et engareal med en sø vest for boligområdet vil der komme et shelter.