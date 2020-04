Absalonskolen og Bjergmarkskolen åbnede fredag, efter de havde modtaget nye forsyninger af hygiejneartikler. Foto: Agner Ahm

Byskoler åbner efter levering af hygiejneartikler

Holbæk - 17. april 2020 kl. 09:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med én dags forsinkelse vendte eleverne i 0. til 5. klasse og i specialtilbud på Absalonskolen og Bjergmarkskolen i Holbæk fredag tilbage til deres skoler.

De to byskoler skulle ellers være genåbnet torsdag, ligesom Holbæk Kommunes øvrige folkeskoler. Men onsdag eftermiddag var skoleleder Morten Mygind Jensen nødt til at udskyde genåbningen af Absalonskolen og Bjergmarkskolen, som begge hører under distrikt Holbæk By, fordi skolerne manglede hygiejneartikler som for eksempel sprit, sæbe og engangsservietter.

Skolelederen mente derfor, at det ikke ville være forsvarligt at åbne.

Torsdag formiddag fik skolerne så leveret nye forsyninger af hygiejneartikler. Og kort efter skrev Morten Mygind Jensen blandt andet følgende på Holbæk By Skoles Facebook-side:

- Jeg ved, hvor meget både elever og medarbejdere glæder sig til at komme i gang igen, og derfor er jeg også ked af, at jeg blev nødt til at aflyse den planlagte åbning sent i går eftermiddags (onsdag, red.),

- Jeg var for optimistisk og håbede til det sidste, at det kunne lade sig gøre. Men i sidste ende handler det om tryghed for både elever, forældre og ansatte. Tryghed og vished for, at der kan vaskes hænder, og overflader kan sprittes af. Det kan vi nu, og derfor ser jeg frem til »første skoledag« i morgen, skrev han videre.