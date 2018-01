Morten Mygind Jensen er blevet ansat som skoleleder på Holbæk By Skole. Foto: Christina Quist

Byskole har fået ny leder

Holbæk - 20. januar 2018 kl. 16:57 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holbæk By Skole, som afdelingerne Absalon, Bjergmarken og Orø hører under, har fået ny leder. Det er 51-årige Morten Mygind Jensen fra Næstved. Han kommer fra en chefstilling i skoleforvaltningen i Guldborgsund Kommune.

Den nye leder har en ambition om at øge kvaliteten og læringen i den lokale folkeskole. Men hans primære opgave på den korte bane bliver at få rettet op på Holbæk By Skoles økonomi. Skolen har de seneste år haft store problemer med at holde sit budget, hvilket har haft store konsekvenser for både medarbejdere og elever.

Morten Mygind Jensen fortæller, at hans målsætning er, at økonomien er i balance i sommeren 2019. For at opnå den målsætning skal antallet af medarbejdere reduceres, fortæller han.

- Det er et nødvendigt skridt. Alternativet er, at pengekassen vil være helt lukket i en årrække. Men jeg har det da lidt blandet med det. For det er mennesker, hvis hverdag bliver anderledes. Så det er aldrig let, siger Morten Mygind Jensen..

Den nye skoleleder planlægger i øvrigt at bruge tre dage ugentligt på afdeling Absalon og to dage på afdeling Bjergmarken. Han satser på at komme til Orø en gang om måneden.

Læs mere om den nye skoleleder og hans planer i dagbladet Nordvestnyt lørdag.