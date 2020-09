På Holbæk By Skole, som Absalonskolen (billedet), Bjergmarkskolen og Orø Skole i dag er en del af, er skolebestyrelsen ikke fortaler for en strukutændring. Men bestyrelsen har også erkendt, at det er den vej, politikerne vil gå.

Byskole accepterer strukturændring

Skolebestyrelsen på Holbæk By Skole har flere gange givet udtryk for, at den er imod, at skolestrukturen i Holbæk Kommune bliver ændret.

Nu har bestyrelsen dog erkendt, at den ikke kan råbe politikerne op. For i den netop indgåede budgetaftale for 2021, som alle partier og lister i Holbæk Kommunalbestyrelse er med i, står der blandt andet, at »Aftalepartnerne er enige om at sende et forslag til ny struktur i høring og foreslår, at de fire nuværende (område-) skoler bliver til 11 selvstændige skoler«.