Byråd dropper lønstigning

Holbæk - 10. januar 2018 kl. 18:54 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Viceborgmesteren, udvalgsformændene og de menige udvalgsmedlemmer i Holbæk Byråd får ikke en lønstigning i år.

Sådan ser det i hvert fald ud, efter Holbæk Byråd onsdag var samlet til et ekstraordinært byrådsmøde i Holbæk. Eneste punkt på dagsordenen var førstebehandlingen af et udkast til en ny styrelsesvedtægt for Holbæk Kommune.

Udkastet havde forud for byrådsmødet givet anledning til en del debat. Årsagen var, at Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Lokallisten for hele Holbæk Kommune, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti på forhånd havde aftalt, at politikernes vederlag skulle stige.

Men i stedet er flertalsgruppen, som tilsammen har 19 mandater, nu blevet enige om at holde lønnen for den enkelte politiker i ro i år. Gruppen kom således med et ændringsforslag til byrådsmødet, som vil betyde, at vederlagene til menige udvalgsmedlemmer, udvalgsformænd og viceborgmesteren beløbsmæssigt er det samme i år som i 2017.

Der bruges flere penge

Selvom det ser ud til, at der ikke kommer et lønhop, vil der formentlig alligevel skulle bruges flere penge på vederlag i denne byrådsperiode. Det sker som følge af den politiske aftale, der er indgået mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Lokallisten, Enhedslisten og SF. De er nemlig blevet enige om at oprette et ekstra stående udvalg, Socialudvalget, ligesom der bliver oprettet et ekstra projektudvalg sammenlignet med sidste byrådsperiode. Så selvom gruppen omvendt reducerer antallet af medlemmer i forskellige udvalg, skal der bruges godt en million kroner mere på vederlag i denne byrådsperiode.

Den ekstra udgift finansieres ved at bruge af de cirka tre millioner kroner, der var lagt ind i budgettet til lønstigninger. Hvad de resterende to millioner kroner skal bruges til, er endnu uvist.

Oppositionspartierne Venstre, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Konservative stemte imod at sende udkastet til styrelsesvedtægten videre til andenbehandling. For de tre førstnævnte vil ikke være med til at hæve den samlede sum til vederlag. Konservatives Michael Suhr mener derimod, at den lønstigning, der i første omgang var lagt op til, skal gennemføres.

Andenbehandlingen af styrelsesvedtægten herunder ændringsforslaget finder sted onsdag den 17. januar.

