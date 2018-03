Drivsåtskoven i Jyderup skal være en grøn akse mellem Sølyst og campingpladsen. og en del af aksen bliver en aktivitetsplads i et samarbejde mellem Jyderup Lokalforum og Chris MacDonalds organisation Just Human. Foto: Per Christensen

Bypark med sjov motionsleg

Planen er en aktivitetsplads i Drivsåtskoven, hvor små og store jyderuppere kan bevæge sig, have det sjovt og hygge. Drømmen er et Søbad Skarresø. Første del af en bypark og en grøn akse med sjov motionsleg kan stå klar med redskaber i 2019 - badestranden er stadig en drøm.

Bag projektet står Lokalforums arbejdsgruppe Naturaksen/Den Grønne Akse i partnerskab med Chris MacDonalds nonprofit organisation Just Human, der etablerer aktivitetspladser. Jyderups plads for børn og deres voksne bliver den første på Sjælland.

Projektansvarlig Søren Bøtker Pedersen, Jyderup, oplyser, at foreningen Jyderups Fremtid har givet penge til at tegne planen. Fonde, sponsorer og aktiviteter skal finansiere redskaberne fra legepladsproducenten Kompan, der også laver outdoor fitnessredskaber. Og han lover, det ikke bliver det rene tivoli, tværtimod vil redskaberne af træ og naturmaterialer matche skovens træer.

Inden projektplanen præsenteres på et borgermøde til efteråret skal borgere høres. Men han forventer ikke protester. Det var på et borgermøde for tre år siden, at jyderuppere gav udtryk for ønsket om en bypark i Drivsåtskoven.