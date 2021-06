Se billedserie Smedelundsgade a la den nye bymidteplan. Den er ikke bred nok til egentlige cykelstier. Til gengæld foreslår bymidteplanen, at trafikken på vejen skal ned i cykeltempo. Cyklisterne skal have lov til at bruge vejen i dens fulde bredde. Foto: Holbæk Kommune

Bymidten skal være langsommere

Holbæk - 10. juni 2021 kl. 12:15 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

En bymidte med fem kilometer i timen.

Det er en slags slogan, man kan finde i den nye plan for, hvordan Holbæks bymidte kan udvikles over de næste 10 år.

Bag sloganet ligger den tanke, at bymidten ikke er større, end at man ret hurtigt kan nå de fleste mål i bymidten til fods. Og hvis der er gode steder til en pause og noget at se på, mens man går, kan det ligefrem være en fornøjelse at gå en tur.

I planen argumenteres der for, at gåtempo er det ideelle, hvis man skal opdage en flot facade, et sjovt stræde eller fange et godt tilbud i en af forretningerne.

Ifølge bymidteplanen har Holbæk i dag en bymidte, som prioriterer bilerne, og så må fodgængere og cyklister indordne sig. Det vil bymidteplanen gerne lave om på, så det i højere er de bløde trafikanter, som sætter tempoet og har fortrinsretten.

Bilerne skal stadig være der, men en hastighed på 30 kilometer i timen er nok inden for »ringgaden« - Havnevej, Borgmester N.E. Hansensvej, Dampmøllevej og Valdemar Sejrsvej.

Og den gennemkørende trafik skal bruge ringgaden og ikke ind på Ahlgade. Her skal bilerne kun ind, hvis de rent faktisk har et ærinde inde i selve bymidten.

Parkering i flere lag Det skal være let at parkere. Bymidteplanen lægger ikke op til at ændre på antallet af parkeringspladser, men den vil gerne flytte rundt på dem.

I planen peges der på, at traditionelle p-pladser som for eksempel Gasværksgrunden udnytter pladsen dårligt, fordi alle bilerne holder i terræn. Og planen peger direkte på, at p-pladsen i Bysøstræde bør afløses af et grønt parkeringshus.

- Grav dem ned eller løft dem op. Så fylder bilerne ikke så meget. Det er den overordnede tanke om parkeringspladser i bymidteplanen.

Parkering i flere etager vil frigøre plads. I dag ligger Gasværksgrunden nærmest som en mur af biler, man skal forcere, hvis man vil fra Ahlgade ned til havnen. Her er brug for tydelige korridorer, som viser vej til havnefronten - et af byens helt store aktiver.

Til fodgængerne taler planen om »tilgængelig belægning«, »gode og sikre krydsningsmuligheder« og sidst, men ikke mindst god belysning og gode opholdsmuligheder undervejs.

Cykler og minibus Bymidteplanen konstaterer, at der er langt mellem cykelstierne i bymidten. Og den slår til lyd for både gængse cykelstier og andre løsninger, hvor cyklisterne prioriteres.

En bærende tanke er, at næsten alle borgere i byen har tre kilometer eller mindre ind til bymidten - bekvem cykelafstand, hvis altså cyklisterne føler sig velkomne i bymidten.

Bymidteplanen har også indtænkt minishuttlebusser, som med udgangspunkt i stationen stopper ved alle centrale steder på havnen og i selve bymidten. En kortskitse i planen angiver , at minibusserne som de eneste godt må køre hen over det ellers bilfri torv midt i Ahlgade.

Også dette sted i bymidteplanen fremgår det, at der er tale om visioner, hvor man godt må sætte høje mål: »Shuttle-bus hvert 10. minut«, lyder et slogan i dette afsnit af planen.

