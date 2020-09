Palle Larsen laver droneinspektion og byggeteknisk rådgivning på alle former for boliger både privatboliger, boligforeninger og erhvervsejendomme. PR-foto.

Bygningsinspektion med drone

Holbæk - 02. september 2020 kl. 20:00 Af Jette Bundgaard Efteråret kan godt være en nervepirrende periode for alle, der ejer en større bygning eller et almindeligt parcelhus. For med e Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Diplomingeniør Palle Larsen, som netop har startet virksomheden PSL Rådgivende Ingeniører, har stor erfaring med denne form for skader:

- Igennem de sidste mange år har jeg kørt som byggeteknisk rådgiver for flere ingeniørvirksomheder og en byggeskadefond, og har gennem det arbejde oplevet mange af de skader, som kan opstå på grund af for eksempel efterårsvejret. Vi har generelt fået et mere voldsomt vejr herhjemme med flere storme og øgede regnmængder, og det forårsager mange skader hvert år. Men mange af disse skader kunne imidlertid være undgået, hvis man tidligere havde været opmærksom på, at der var et problem, udtaler Palle Larsen.

Et af det nye firmas specialer er droneinspektion, og det er for det meste Palle Larsen selv, som styrer dronen.- En drone kan se en bygning ovenfra og i det hele taget tage billeder fra vinkler, vi ellers ikke kan komme til. I hænderne på en fagmand med god, byggeteknisk viden, giver dronen en fantastisk mulighed for både at dokumentere fejl og skader, som skal udbedres, inden de griber om sig, forklarer Palle Larsen.

Der er ikke kun klimasikring og droneinspektioner, der fylder ordrebogen ud i det nye firma. Palle Larsen tilbyder også byggeteknisk rådgivning fra start til slut, i forbindelse med for eksempel besparelser på energiregningen eller valg af de rette løsninger ved renoveringer og nybyggeri.

PSL Rådgivende ingeniørfirma ApS har kontor på adressen Hovedgaden 93 i Regstrup.