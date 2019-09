Kirkens Korshærs tidligere genbrugsbutik og nødboliger er i så dårlig stand, at deres bevaringsværdi ikke matcher en renovering. I stedet har ejeren, PLA Invest A/S en plan klar for at rive ned og bygge ny med op til 21 lejeboliger.

Bygherre vil opfylde behov for gode lejeboliger

En gammel genbrugsbutik og to nedslidte byhuse rives ned og giver plads til op til 21 lejligheder og gårdhave med p-pladser tæt på bymidten. Det første spæde skridt er taget, bevaringsværdien af de ældre byhuse matcher ikke en renovering og istandsættelse. I stedet har økonomiudvalget nikket ja til, der laves ny lokalplan og et kommuneplantillæg for Havnevej 46-48 i Holbæk for at give plads til lejeboliger.

