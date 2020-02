Byggeriet skal hjælpe til med bæredygtigheden

Det er dét mål, som både regeringen og Holbæk Kommunalbestyrelse har sat. Politikerne i Holbæk vedtog målet i januar, og det var en del af budskabet fra John Harpøth (DF), da han talte om byggeri i Holbæk Kommune ved et møde med deltagelse af bygge- og anlægsrelaterede virksomheder i tirsdag. Han er viceborgmester og formand for klima- og miljøudvalget.

I de kommende år er der en særlig udfordring med at løse den grønne omstilling. Og virksomhederne inden for bygge- og anlægsbranchen får også en opgave i at være med til at reducere C02-udledningen med 70 procent frem mod 2030.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her