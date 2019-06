Det skal undersøges, om Stenhusbakken (billedet) og plejecentret Samsøvej i Holbæk dækker behovet for op til 20 nye plejeboliger i de kommende år. På langt sigt skal der bygges et nyt plejecenter. Foto: Margit Pedersen

Byggeri af plejecenter lader vente på sig

Den lidt overraskende konklusion blev udvalget for ældre og sundhed præsenteret for i sidste måned, efter der var lavet en analyse af det fremtidige kapacitetsbehov for plejeboliger i Holbæk Kommune.

Om fire år vil der højst være brug for 20 plejeboliger mere i Holbæk by i forhold til i dag.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her