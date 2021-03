Varehuschef Michael Nyrup forventer, at Bauhaus i Holbæk fra på mandag kan åbne på mere normale vilkår end i øjeblikket. Foto: Jette Bundgaard

Byggemarked forventer mere normale vilkår fra næste uge

Holbæk - 10. marts 2021

Meldingen om, at næste fase af den gradvise genåbning af samfundet fra på mandag den 15. marts også kommer til at omfatte de store butikker, bliver godt modtaget hos byggemarkedskæden Bauhaus' lokale afdeling i Holbæk Mega Center.

- Det er dejligt, at regeringen har lyttet til os, så vi nu kan åbne mere op. Det er vi meget glade for, siger Michael Nyrup, varehuschef i Bauhaus i Holbæk.

Netop Bauhaus-kæden har været blandt kritikerne af den første fase af genåbningen i sidste uge, hvor de store udvalgsvarebutikker mellem 5000 og 10.000 kvadratmeter kun fik lov til at lukke kunder ind efter forudgående tidsbestilling.

Samtidig har blandt andet Bauhaus været kritiske over for hvor mange kunder, man fik lov til at lukke ind pr. kvadratmeter sammenlignet med mindre butikker.

Kender ikke kravene Med tirsdagens aftale mellem regeringen og støttepartierne i rød blok ophæves den tvungne tidsbestilling for kunder i de store butikker fra på mandag - under forudsætning af, at der kan laves andre løsninger, som modvirker sammenstimling i butikkerne.

I udgangspunktet får butikker af denne størrelse lov til at lukke 250 kunder ind.

I Holbæk havde varehuschef Michael Nyrup onsdag formiddag endnu ikke fuldt overblik over, hvordan den nye aftale skal udmøntes i praksis.

- Jeg kan ikke sige det på nuværende tidspunkt, da vi ikke har fået de præcise krav endnu. Jeg kan dog godt sige, at vi fra på mandag kommer til at åbne på mere normale vilkår end i øjeblikket, men det gælder stadig, at vi skal begrænse antallet af mennesker, siger Michael Nyrup.

Bauhaus i Holbæk har siden den første runde af den gradvise genåbning i sidste uge haft åbent for almindelige kunder, men under forudsætning af, at de på forhånd havde bestilt tid via byggemarkedets hjemmeside.

Michael Nyrup forventer, at det krav kan fjernes fra næste uge.

Erhvervskunder har under nedlukningen siden slutningen af december kunne handlet relativt normalt, ligesom Bauhaus har haft åbent for såkaldt click-and-collect, hvor kunder kan bestille og købe varer på nettet og afhente dem i butikken.