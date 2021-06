Kenneth Buur Jensen har efter otte måneder stadig ikke fået svar på sin byggeansøgning. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Byggeansøgninger hober sig op - corona og sjuskeri får skylden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Byggeansøgninger hober sig op - corona og sjuskeri får skylden

Holbæk - 17. juni 2021 kl. 12:27 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen

De sagsbehandlere, der i Holbæk Kommune har ansvaret for at behandle kommunens borgeres ansøgninger om byggetilladelse, har i den grad travlt. Faktisk har de for travlt. Det indrømmer Rasmus Uhrbrand Damkjær, afdelingsleder for Plan og Byg i Holbæk Kommune, som forklarer, at der alene i år er kommet 50 procent flere ansøgninger om byggetilladelse sammenlignet med samme tid sidste år.

Læs også: Mens Kenneth venter på svar på sin ansøgning regner det med grankogler på bilen

Det kan skyldes mange ting, men blandt andet får nedlukningen skylden.

- Hjemsendelse under coronaen har gjort, at folk har gået hjemme, og derfor er der kommet flere klager over naboers byggerier. Samtidig har de mange ejendomssalg medført, at ting, der er bygget ureglementeret, skal registreres, forklarer Rasmus Uhrbrand Damkjær.

Selvom der på Holbæk Kommunes hjemmeside står, at det typisk tager fem måneder fra modtaget ansøgning til sagsbehandlingen går i gang, har Kenneth Buur Jensen fra Tølløse ventet otte måneder på at få svar på sin. Han havde lavet en mindre fejl i sin ansøgning, og ifølge Rasmus Uhrbrand Damkjær er det desværre mere reglen end undtagelsen.

- Hvis alle ansøgte korrekt, ville vi være bedre med, siger han og vurderer, at omkring 70 procent af ansøgningerne ikke er korrekt udførte til at starte med.

For at tackle problemerne har Holbæk Kommune ansat to nye faste medarbejdere til at behandle ansøgningerne, ligesom de er ved at lave en række projektansættelser. Desuden fortæller Rasmus Uhrbrand Damkjær, at der i afdelingen er lavet om i arbejdsgangene, så der nu er fokus på at tage fat i sagerne, så snart de kommer.

I sidste uge kom der 49 nye ansøgninger om byggetilladelser.