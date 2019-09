Efter godt to år på posten stopper Fabiana Hartkorn Giraldi til okotber som chef for Holbæk Byforum. Foto: Mie Neel

Holbæk - 03. september 2019

Byforum skifter chef

Efter to år som chef for Holbæk Byforum har Fabiana Hartkorn Giraldi besluttet at sige sin stilling op. Hun afløses af Jan Vestergård, som tiltræder chefstillingen 1. oktober 2019.

Det oplyser Holbæk Erhvervsforum, som byforum er en del af, i en pressemeddelelse tirsdag eftermiddag.

Fabiana Hartkorn Giraldi har været chef for Holbæk Byforum siden august 2017, men hun skal nu være partner i kommunikations- og coachingvirksomheden Mennesker I/S.

- Det er med stor glæde og en masse sommerfugle i maven, at jeg nu tager fat på et nyt kapitel i mit arbejdsliv - men også med en vis portion vemod, da jeg samtidig slutter et kapitel, som jeg har været glad for. Mine godt to år som chef for Holbæk Byforum har været lærerige, travle, sjove og givende, og jeg tager mange værdifulde erfaringer med mig, siger Fabiana Hartkorn Giraldi i pressemeddelelsen.

Selv om Jan Vestergård tiltræder 1. oktober, bliver hun i byforum til og med 25. oktober for at sikre en »flyvende udskiftning«.

Jan Vestergård, der kommer fra en stilling som kædechef hos Neye, er uddannet og har gjort karriere indenfor detailhandel med fokus på salg. Han bor med sin familie i Regstrup, og kender derfor Holbæk indgående, hedder det i pressemeddelelsen.

- Jeg glæder mig meget til at arbejde for »min by« og bruge min uddannelse og erfaringer. Siden jeg var 15 år, har jeg arbejdet i detailhandlen, så jeg kender både muligheder og udfordringer indefra i branchen. Jeg har meget på hjerte og tror fuldt og fast på, at Holbæk også i fremtiden har store muligheder som en stærk handelsby - på trods af den stigende nethandel og konkurrence fra andre byer og centre. Kvalitetsvarer - høj service og attraktive oplevelser trækker folk væk fra skærmen og ud i byen og ind i forretningerne. Den mulighed ser jeg frem til at arbejde for sammen med de mange medlemmer af Holbæk Byforum. Jeg vil ikke selv sidde ret meget bag skærmen, men har en ambition om at være synlig og i tæt kontakt med forretningerne, og jeg håber, jeg kan bidrage til at øge tilslutningen betydeligt, siger Jan Vestergård i pressemeddelelsen.

Byforums formand, Jan Thomassen, ser frem til samarbejdet med den kommende chef.

- Det glæder mig meget, at vi har kunnet tiltrække en erfaren detailmand til jobbet som ny chef for byforum. Detailhandlen er udfordret af stigende nethandel, så det er værdifuldt for vores medlemmer, at de fremover kan trække på de mange faglige kompetencer, som Jan Vestergård er i besiddelse af, siger formanden.

Erhvervsdirektør Kenny Jensby takker Fabiana Hartkorn Giraldi for hendes indsats.

- Vi har været glade for samarbejdet med Fabiana, som i særlig grad har styrket vores kommunikationsindsats og mange arrangementer, som har givet liv i byen. Vi ønsker hende held og lykke som selvstændig, og glæder os over, at hun har indmeldt sin nye virksomhed i vores organisation, så vi fortsætter relationen. Vi er glade for, at Fabiana har orienteret os i god tid, for det har medvirket til, at vi i fred og ro har kunnet finde en ny og velegnet afløser som chef for byforum, lyder det fra Kenny Jensby i pressemeddelelsen.