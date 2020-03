Se billedserie Jan Vestergård er klar til at hjælpe medlemmerne af Holbæk Byforum med at forretningsudvikle eller nytænke i en svær tid, hvor det handler om krisestyring og overlevelse. Foto Jette Bundgaard.

Byforum har tjek på de åbne butikker

Holbæk - 25. marts 2020 kl. 20:00 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holbæk Byforum er klar med en oversigt over de butikker, som har åbent i bymidten.

Det kan være svært at få et overblik over, hvilke butikker - foruden dagligvarebutikkerne - som har åbent her under Corona-krisen. Det gælder både for kunderne og for Jan Vestergård, som er chef for Holbæk Byforum:

- Den eneste måde, vi kan få et dagsaktuelt overblik på, er ved at tage en tur rundt i byen, forklarer han og peger på Byforums nye hjemmeside, som det sted, hvor man fremover vil formidle den indsamlede info: - Her kan man løbende få opdateringer om Covid-19 status for Holbæk bymidte. Om hvor der er åbent, og om hvilke caféer, der tilbyder take-away, forklarer han.

Inden Coronavirussen ramte Danmark, var der fuld gang i detailhandlen i Holbæk. Det er der af naturlige grunde ikke længere. Den nye situation får trods regeringens hjælpepakke mange lokale forretningsdrivende til at tænke over, om deres virksomhed vil overleve.

- Der er ingen tvivl om, at de butikker, der har en webshop, helt klart har en fordel lige nu. Heldigvis er der også mange eksempler på, at de lokale forretninger er kreative og tænker ud af boksen, siger Jan Vestergård og fortsætter:

- Medlemmerne af Byforum skal vide, at jeg meget gerne vil være med til at forretningsudvikle eller nytænke, hvis der skulle være brug for det i denne her svære tid.

Holbæk Byforum bruger i disse uger en del ressourcer på at hjælpe deres medlemmer med kontakt til relevante myndigheder ved spørgsmål om blandt andet økonomi og sundhed. Der arbejdes også aktuelt på at hjælpe med at få butikkernes varer ud:

- Vi er blevet kontaktet af en lokal fragtmand, som gerne ville hjælpe, hvis der skal bringes varer ud. Det og andre initiativer meddelerer vi medlemmerne i den interne kommunikation, forklarer Jan Vestergård med henvisning til behovet for inspiration og nytænkning.

Man kan holde sig opdateret om situationen lokalt på www.holbaekbyforum.dk.