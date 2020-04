Se billedserie Jyderup Postens første udgave fra 1923. Privatfoto udlånt fra lokalarkivet.

Byens ugentlige holdepunkt

Holbæk - 08. april 2020 kl. 20:00 Af lokalhistoriker Anders Hjorth-Jørgensen

Jyderup Posten udkom første gang den 3. august 1923 som en ren annonceavis på fire sider i tabloidformat.

Initiativet til at udgive en annonceavis i Jyderup kom fra bogtrykker Ejnar Christensen. Han blev udlært som sætter på Holbæk Amts Venstreblad under 1. verdenskrig, men måtte efter krigsafslutningen i 1918 erkende, at perioden var præget af arbejdsløshed indenfor hans fag. Derfor besluttede han sig for at starte for sig selv og købte hus på Tjørnevej i Jyderup.

Her startede han Jyderup Bogtrykkeri den 15. november 1922 under beskedne og små forhold. En reol med skrifttyper samt en digel, der skulle trædes som en skærsliberbør, var til en begyndelse sat op i stuen.

I 1922 var Jyderup i rivende udvikling, men som bogtrykker kunne Ejnar Christensen ikke leve af de tryksager, som byens handel og erhverv bestilte hos ham.

For sin sidste kapital besluttede han derfor at forsøge sig med udgivelsen af en annonceavis i et oplag på 900 eksemplarer. Det blev vendepunktet for bogtrykkeriet.

Forenings- og forretningstryksager samt Jyderup Posten blev grundlaget for trykkeriets videre eksistens.

Efter to års forløb var der kommet så meget gang i ugeavis og tryksager, at der blev råd til en tilbygning og til en moderne hurtigpresse.

I 1930 var der basis for endnu en udvidelse og endnu en tilbygning kom til i 1934. Seks år senere blev der desuden anskaffet en trykautomat, der selv kunne tage papiret og lægge det ud igen.

Udgangspunktet var stadig en ugeavis på fire sider i tabloid-format, men byens erhvervsdrivende var efterhånden så bevidste om annonceringens betydning, at det tit var nødvendigt at indlægge en ekstra side med tryk på en eller to sider. Og i enkelte tilfælde annoncer trykt på iøjnefaldende farvet papir.

Selvom 2. verdenskrig brød ud med besættelse, papir- og el-rationering og mørklægning, var Jyderup Bogtrykkeri så veletableret, at Ejnar Christensen kunne fortsætte med at udgive sin ugeavis. Annoncørerne svigtede ikke!

I 1956 overtog Ejnar Christensens søn, Ernst, Jyderup Bogtrykkeri. Dermed gik virksomheden ind i en ny epoke med stadig tilgang af ordrer og nye udvidelser.

Trykkeriet blev i 1962 udvidet til omtrent det dobbelte, der blev ansat mere mere personale, og den 19. oktober 1967 rykkede Jyderup Bogtrykkeri ind i nybyggede lokaler på Lyngvej.

Ved trykkeriets 50 års jubilæum i 1972 var Jyderup Postens oplag steget fra 900 ugentlige eksemplarer til 3.500, som nu blev uddelt hver torsdag.

Medarbejderstaben talte fire svende og to lærlinge, som betjente de mest moderne og effektive maskiner både i sætteri og trykkeri samt diverse mindre bogbinderimaskiner. Desuden var der ansat fire damer på deltid.

Igennem 96 år og syv måneder har Jyderup Posten via annoncer og nu også redaktionelle artikler fortalt Jyderups og omegns borgere, hvad de kunne se frem til den kommende uge.

Hvad tilbød byens forretninger? Skete der noget på Hotel Skarridsø, på Café Trekanten og i missionshuset? Hvilke film viste Jyderup Kino? Hvornår var der møder, andespil og andre arrangementer i Jyderups foreninger?

På den måde er Jyderup Postens 97. årgange en uvurderlig kilde til Jyderups historie. De befinder sig nu i Holbæk Arkiverne/Jyderup, og er blevet flittigt brugt af denne artikels forfatter samt andre, som er dykket ned i Jyderups Lokalhistorie.

Det er med megen vemod, at der i dag den 8. april 2020 skal tages afsked med denne institution - Jyderups ugentlige holdepunkt.

