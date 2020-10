Etableringen af det nye sundhedshus er i gang i en del af den tidligere koldhal, hvor der blandt andet skal skydes et ekstra dæk ind. På billedet står Søren Kjærsgaard og Anders Larsen, der er henholdsvis formand for bestyrelsen og direktør i Mostparken Tølløse ApS, der ejer grunden.

Byens nye sundhedshus er klar til foråret

Et års tid efter, at den centrale grund på Tølløsevej 27 i Tølløse, kaldet Mostgrunden, blev overtaget af et nystiftet selskab, Mostparken Tølløse ApS, er arbejdet med den første bygning gået i gang. Dele af den store koldhal bliver omdannet til et sundhedshus på cirka 1400 etagemeter fordelt på to etager. Der bliver også plads til en restaurant.

