Byens nye in-sted

- Det gror fra neden, og der kommer hele tiden flere aktiviteter og grupper til. Filmtorvet er et sted for de unge, en slags københavnerkultur, der er street og helt anderledes end aktiviteterne i den anden ende af havneforløbet. Pladsen er også målet for aftenturen og et hyggeligt sted for familier, hvor man kan slå sig ned og nyde sommeren eller tage et dyp i vandet. Det vi har i al sin enkelthed er: græs, asfalt og vand. I de rammer finder brugerne selv ud af, om de vil spille bold, skate, svømme, lege eller tage på picnic.