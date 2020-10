Se billedserie Apoteker Jan Milsø Stephensen og varehuschef Lene Lauritzen på åbningsdagen i sidste uge, hvor Holbæks fjerde apotek åbnede i Føtex. Privatfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Byens fjerde apotek Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byens fjerde apotek

Holbæk - 26. oktober 2020 kl. 20:30 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

Holbæk har med en filial af Asnæs Apotek i Føtex i Smedelundsgade fået sit fjerde apotek.

Det nye apotek »Apoteket Smedelundsgade« er en del af en trend herhjemme, hvor nye apotekfilialer skyder op de steder, hvor mange mennesker i forvejen færdes, i for eksempel supermarkeder og varehuse.

- Apotekerloven fra 2015 gør det muligt for apotekere at etablere sig med op til syv filialer inden for en radius af 75 kilometer fra moderapoteket, forklarer apoteker Jan Milsø Stephensen, som nu har åbnet sin første filial i Føtex i Holbæk. - Jeg synes dog, at 75 kilimoter er i overkanten. Det er bedst, hvis der kan skabes en sammenhæng mellem afdelingerne, fortsætter Jan Milsø Stephensen, som har arrangeret det, sådan, at de tre nye medarbejdere i Holbæk vil være en dag om ugen på skift i Asnæs.

Det nye apotek er indrettet i det område, som tidligere husede Føtex' elektronikafdeling. Her kan kunderne nu hente receptpligtig medicin og købe håndkøbsmedicin, kosttilskud og personlige plejeprodukter.

- Før havde vi kun mulighed for at sælge et begrænset udvalg af håndkøbsmedicin, men nu kan vi tilbyde vores kunder et full-service apotek med faguddannet personale, siger varehuschef Lene Lauritzen i anledningen af åbningen.

Det nye apotek er moderne indrettet med nummersystem med mulighed for inscanning af sygesikringskort og en medicinrobot i baglokalet. - Robotten er både plads- og tidsbesparende og sørger for at hurtig ekspedition, siger Jan Milsø Stephensen.

Siden 2015 er der åbnet 197 nye apoteker/apotekfilialer herhjemme, så det samlede antal nu ligger på 509.

Foruden det nye Apoteket Smedelundsgade, har byen også Holbæk Elefant Apotek, Holbæk Løve Apotek og Slotscentret Apotek - der er en filial af Løve Apoteket.