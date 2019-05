Se billedserie Jais Westh Lauritsen er dybt imponeret over den gode modtagelse, Café Forsinket har fået i Jyderup. Fotos: Elisa Hauerbach

Byens bedste forsinkelse

Holbæk - 18. maj 2019

Langt tidligere end beregnet, fik Café Forsinket markeret sig og er blevet en succes i Jyderup.

- Det vi havde sat som mål, langt ude i fremtiden, har vi allerede opnået i Påsken. Det er ganske enkelt imponerende, så jeg og holdet her i caféen er glade for at byen støtter så godt op om os, siger indehaver Jais Westh Lauritsen.

Avisen var på besøg i caféen en tidlig formiddag, og på trods af tidspunktet, duftede der allerede af mad fra køkkenet.

- Det er vores kok, »Norman Andersen«, der tryller derude. Han er ved at afprøve en ny ret til menuen og det virker meget lovende, griner indehaveren, der udtrykker stor tilfredshed med holdet, der sammen med ham sørger for at dagligdagen i Café Forsinket forløber godt, selv om der er kan være meget travlt i køkkenet og serveringsområdet.

Kokken der kreerer maden til café'ens kunder bor nu i Svinninge, men har rejst meget og arbejdet i udlandet, blandt andet på to forskellige Michellinrestauranter i Australien.

- Jeg elsker at være i »mit« køkken og trives med travlheden. Vi er gode til at arbejde sammen, og vores køkkenareal bruges optimalt samtidig med at overblikket bevares. Det er ikke mange dage jeg ikke har været på arbejde, siden jeg blev ansat. Ikke fordi jeg ikke har fridage som alle andre, men fordi jeg ikke har lyst til at være væk herfra. Min kone giver mig rigtig god plads til at gøre det jeg har lyst til, og familien er her tit i nogle timer, imens jeg arbejder. Teamet her i cafe´en er blevet min anden familie og jeg stortrives med at vi står sammen om at gøre det godt, og er i stand til at servere virkelig lækker mad, og alt det andet vi kan tilbyde til kunderne, siger han.

Stærkt bysammenhold

Jais nikker og tilføjer at medarbejderstaben har en stor grad af frihed under ansvar og fungerer som en slags »familie«. Han fortæller også at han er dybt imponeret over Jyderups enestående hold af ildsjæle, og byens måde at stå sammen på.

- Jeg har ikke oplevet denne form for sammenhold før og er overbevist om at den fælles kamp og vilje er grunden til at byen overlever. Jeg kan mærke at borgerne har taget caféen til sig og støtter op om den. Det er dejligt. Vi holder fast i at konceptet er og skal blive ved med at være som en café. Man kan altså ikke bestille bord, selvom nogen tror at det er nødvendigt, men så var det en restaurant og det er ikke meningen, selv om maden er af høj kvalitet. Vi oplever ind imellem at der er kø for at komme til at spise, og det er der ikke noget at sige til, men kunderne tager det pænt, når de lige må vente i baren, indtil der er et bord ledigt, fortæller Jais Westh Lauritsen, der også er indehaver af flere andre caféer, herunder Chaplon The-salonen i Tivoli. De andre ligger blandt andet i Ungarn og på Sri Lanka.

Tilrettede åbningstider

Selv om det altså er langt fra første gang Jais starter en café op, er han alligevel imponeret over at man siden caféen åbnede den 1. november 2018, allerede har »solgt« mere end 25.000 tallerkener, som det hedder i brancesproget.

Åbningstiderne, der blev lagt ud med, er i mellemtiden blevet tilrettet efter behovet i Jyderup. Derfor åbner caféen nu klokken 10.00, med servering af mad fra klokken 10.30. Der lukkes klokken 21.30 mandag til torsdag og tidligst klokken 23.00, fredag og lørdag.

- Vi er også lige ved at være færdige med vores nye udendørsområde med borde og en rund sofa, så der er flere pladser til rådighed, slutter Jais Westh Lauritsen.