Butina A/S har adresse på Ydervang 5 og 6. Butina er stadig et selvstændigt aktieselskab, men ejeren har siden 2016 været det islandske selskab Marel, hvis navn står øverst på skiltet.

Byen kan miste stort firma

I hvert fald står der i et nyligt jobopslag, at »Butina er pt. beliggende i Holbæk, men flytter til foråret ind i topmoderne, nye lokaler i Trekroner, Roskilde«.

Meget tyder på, at Holbæk er godt på vej til at miste en virksomhed med 60-70 arbejdspladser. Det er Butina A/S, der ser ud til at flytte til Roskilde inden for få måneder.

