Byen får sit femte apotek

Holbæk - 16. august 2020 kl. 09:10

»Apoteket Smedelundsgade Holbæk« er navnet på et nyt apotek, der midt i oktober åbner i Holbæk.

Apoteket indrettes i Føtex. Her kan kunderne hente receptpligtig medicin og købe håndkøbsmedicin, kosttilskud og personlige plejeprodukter.

- Førhen har vi kun haft mulighed for at sælge et begrænset udvalg af håndkøbsmedicin, men nu kan vi tilbyde vores kunder et full-service apotek med faguddannet personale, oplyser varehuschef Lene Lauritzen.

Apoteket bliver en filial af Asnæs Apotek.

Apoteker glæder sig

- Jeg glæder mig til at åbne apoteket og give indbyggerne i Holbæk mulighed for at købe deres medicin, hvor de i forvejen kommer for at købe dagligvarer. Jeg ser Føtex' gode parkerings­muligheder som en stor fordel, siger apoteker Jan Milsø Stephensen.

Recepter her og nu

For at skabe plads til det nye apotek skal der bygges om. Det arbejde gik i gang i sidste uge.

- Apoteket indrettes, hvor der nu er elektronikafdeling, fortæller Lene Lauritzen.

Der vil være åbent syv dage om ugen. Åbningstiderne tilpasses kundestrømmen, men vil som udgangspunkt være mandag til fredag klokken 9-18, lørdag 9-14 og søndag 10-13.

Fem apoteker i Holbæk

Med det ny apotek i Føtex er der inden længe hele fem apoteker i Holbæk.

Lige nu er der Holbæk Elefant Apotek, Holbæk Løve Apotek og Slotscentret Apotek - der er en filial af løveapoteket .

I oktober kommer så Apoteket Smedelundsgade Holbæk i Føtex, og i april næste år ventes der åbnet apotek i Oplevelsescentret Nyvang: Vesterborg Apotek fra Lolland, der er hentes ud af museums-mølpose.