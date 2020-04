Et eksempel på, hvad der har kunnet samles ind i Store Merløse den seneste tid. I næste uge opfordres alle til at gå en tur med affaldstang og plasticsæk i byen. Privatfoto: Annica Madsen

Send til din ven. X Artiklen: By vil samle skrald hver dag i næste uge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

By vil samle skrald hver dag i næste uge

Holbæk - 24. april 2020 kl. 21:36 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På grund af corona-situationen er den årlige »Ren By«-dag i Store Merløse i år blevet udsat til september. Men det betyder ikke, at det uønskede skrald i byen skal have lov til at ligge ind til efteråret.

Det mener i hvert fald en gruppe borgere, der har taget initiativ til en lidt anderledes skraldeindsamling, som vil finde sted hver dag i hele næste uge. Og det er helt op til den enkelte, hvornår og hvor længe, man vil gå i krig bevæbnet med affaldstang og plasticsæk - og udstyret kan man endda få udleveret.

Hver formiddag i næste uge (uge 18) mellem klokken 10 og 11 vil Ole Randbæk stå klar mellem Bylaugshuset og Store Merløse IF's fodboldklubhus på Holbækvej til at tage imod alle, der vil give en hånd med.

Her kan man få udleveret affaldsposer, handsker og affaldstænger til at samle skraldet op med. Det har Ole Randbæk sørget for, at Holbæk Kommune stiller til rådighed for ugens indsamling i Store Merløse.

I tidens ånd lægger initiativtagerne op til, at man godt nok er sammen om at samle skrald, men at man samtidig kan gøre det hver for sig. Hver enkelt bestemmer nemlig selv, hvor i byen man vil fylde sækken.

Nordvestnyt fortalte torsdag, at der den seneste tid har været problemer med, at unge ikke har ryddet op efter sig, når de har mødtes forskellige steder i byen. Nogle borgere har løbende sørget for at holde orden, og nu bliver der altså mulighed for, at alle kan give en hånd med i næste uge.