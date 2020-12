Når man drøner ud af motorvejen, gælder det om at lytte godt efter gps?en, hvis man ikke er stedkendt og har et ærinde i Undløse. Vejdirektoratet mener, det er nok at skilte med Jernløse og Regstrup på Kalundborgmotorvejen. De, der finder afkørslen, vil snart blive hjulpet på vej. Men først for enden af rampen, og det er noget lal, mener Lone Hansen, Undløse Lokalråd. Foto: Kaj Ove Jensen

Artiklen: By har for få ikke-stedkendte bilister til en plads på vejtavlen

By har for få ikke-stedkendte bilister til en plads på vejtavlen

Det er fint at blive guidet rette vej med et skilt for enden af frakørselsrampen fra motorvejen - hvis man altså har ramt frakørslen på kalundborgmotorvejen. Her står nemlig kun Jernløse og Regstrup på tavlen. Vejdirektoratet mener, der er for få ikke-stedkendte med ærinde i Undløse. Det er en subjektiv vurdering, siger Lone Hansen fra Undløse Lokalråd, som undres og savner fakta.

