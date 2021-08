Rasmus Klæbel foran den forretning, som han er ny købmand i fra på mandag. Foto: Bjarke Skov

Butikskabalen gik op

Holbæk - 08. august 2021 kl. 06:34 Af Bjarke Hammer Skov Kontakt redaktionen

Bytte bytte købmand.

Sådan lyder et kendt ordsprog, og det er nok meget rammende for det puslespil, der netop er gået op i en stribe Rema 1000-butikker i vores del af landet.

En af brikkerne i puslespillet hedder Rasmus Klæbel, og han er ny købmand i kædens Svinninge-butik.

Faktisk er det kun fornavnet, der bliver skiftet ud, for han overtager butikken efter sin kone, Tania Klæbel, der i stedet er faldet på plads som ny købmand i Fårevejle-forretningen.

Købmandsparret har dermed slået flere fluer med ét smæk.

- Vi kommer tættere på hjemmet. Vores børn går i skole i Fårevejle, så vi sparer en masse transporttid begge to ved at komme tættere på Asnæs, hvor vi bor, siger Rasmus Klæbel, der kommer fra stillingen som Rema 1000-chef i Jyderup.

Selvom transporten således kortes af, så er arbejdsdagene i butikken på Hovedgaden i Svinninge ikke nødvendigvis kortere.

- Det er en livsstil. Hvis man ser det som et 8-16-job, så holder man ikke længe, fortæller Rasmus Klæbel, der har været i butiksbranchen i hele sit voksenliv.

- Det startede allerede i gymnasiet, hvor jeg fik mit første fritidsjob. Nu har jeg været i Rema i tre år, og nu er det planen, at nu er jeg her. Jeg kan i hvert fald ikke komme tættere på, hvor jeg bor med min familie. I hvert fald ikke uden at ramle ind i min kone, der jo tager over i Fårevejle, siger Rasmus Klæbel.

Planer har han til gengæld ikke for de helt store omrokeringer i den butik, som han overtager fra på mandag.

- Jeg kommer sikkert til at lave nogle ting om, men ikke lige med det samme. Det, der er vigtigt for mig, er at skabe en hyggelig stemning, og så glæder jeg mig til at komme i gang og møde kunderne, siger han, da Nordvestnyt træffer ham i forretningen i Svinninge fredag formiddag.

Dermed har han taget lidt forskud på den tjans, han ellers først får i næste uge.

- Jeg har tyvstartet lidt, men jeg ville gerne ned og lære butikken lidt at kende på forhånd, siger Rasmus Klæbel.

Med Rasmus Klæbel og konen Tania på plads i hver deres Rema 1000-forretning kan ringen således siges at være sluttet.

Rasmus Klæbel kommer selv direkte med købmandskasketten på sned fra butikken i Jyderup, hvor han har givet stafetten videre til Martin Rysgaard Hansen, der selv kommer direkte fra en stilling som souchef i Rema 1000 i Fårevejle.

Sidstnævnte butik er Rasmus Klæbels kone i ringens sidste led og som ovenfor nævnt ny købmand i.

- Det er klart, at der skal være et hul et sted til at starte med, for at man kan begynde at lægge kabalen på ny, siger Rasmus Klæbel og henviser til den afgående købmand i Fårevejle, der rykker teltpælene helt op og flytter til Fyn.

Rema 1000 åbnede sine første butikker i Danmark 1994 og har således for to år siden fejret sølvbryllup med det danske marked.