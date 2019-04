Se billedserie Ahlgade er lige nu ensrettet på en del af strækningen som følge af renoveringen af brostensbelægningen. Foto: Mie Neel

Butiksejeres vrede overrasker politiker

Holbæk - 20. april 2019 kl. 09:02 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ensretningen af trafikken i en del af Holbæks hovedgade, Ahl­gade, fra juni til september er tænkt som et forsøg på at styrke den som handelsgade. Efter at butiksejerne har fået en forsmag på ensretningen, fordi brostensbelægningen lige nu renoveres, mener de dog ikke, at det vil gavne dem. Tværtimod frygter flere en markant nedgang i omsætningen og fare for butikslukninger.

Ahlgade blev ensrettet fra den 27. marts på grund af renoveringen.

- Vi har haft en nedgang i omsætningen på 30-40 procent. Vi kan især mærke det på morgensalget, fortæller bagermester Anders Thoby fra Bakery by Vendelbo.

Han ved godt, at man kunne forestille sig, at det også kunne være renoveringsarbejdet, der i øjeblikket foregår lige ud for bageriet, der kunne spille en rolle.

- Men jeg har været i dialog med flere på den anden side af gaden, som også kan mærke, at der ikke er lige så mange kunder i butikken. Derfor konkluderer vi, at det ikke er på grund af renoveringen. Min store udfordring er, at nogle fra østbyen tidligere har kørt gennem Ahl-

gade og handlet hos mig. De gider ikke køre tilbage, men handler et andet sted, siger Anders Thoby.

Han tror ikke på, at de tiltag, der gøres under forsøgsperioden med ensretning i juni-september, vil tiltrække flere kunder. Sammen med naboen, Ahmet Bozkurt, der driver Café Zehros, tog Anders Thoby i sidste uge initiativ til et morgenmøde for butiksejere samt politikere og medarbejdere fra Holbæk Kommune, i alt 30-40 personer.

Blandt deltagerne var John Harpøth (DF), der er formand for klima- og miljøudvalget, hvor forsøget med ensretning har sit udspring. Han er overrasket over holdningerne på mødet.

- De var faktisk rigtig vrede. Det kom ganske alvorligt bag på mig, at så mange var troppet op, og at de var så negative over for det, der laves, siger John Harpøth.

Læs mere i dagbladet Nordvestnyt lørdag.