Butikscentre lukker ned

- Tøjbutikkerne, cafeerne, sparekassen og Expert har alle lukket. I SuperBrugsens cafeområde har vi skærmet af, fordi det ikke er tilladt at sidde der og spise. Der er enkelte varegrupper, som vi har lidt sværere end normalt ved at få frem, men ellers har vi ikke varemangel i SuperBrugsen. Vi oplever samtidig en stor kundetilstrømning fra sommerhusområderne i forhold til årstiden, siger han.

- Der er intet, vi hellere vil, end at gå på arbejde, selv om der kun er få kunder i denne tid. Men det vigtigste er at passe på hinanden, siger manden bag centret i Høng, Mogens Gyldenvang, som tilføjer, at han er meget bekymret for detailhandelens fremtid i både Høng, Kalundborg Kommune og hele Danmark efter coronakrisen: