Drømmescenariet for jule­handlen - men den går ikke i en coronatid. For at undgå trængsel, alarm og ikke mindst smitte med coronavirus ­overvejer butikker i centrum at udvide åbningstiden, nu hvor indkøbscentre er lukket ned. Foto: Mik

Butikker ser frem til mere trængsel og alarm - men opruster på sikkerheden

Holbæk - 17. december 2020 kl. 12:12 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Den lokale detailhandel ruster sig til flere kunder og øget salg af julegaver, når butikscentre fra i dag er lukket ned. En af overvejelserne er at lukke senere for at sprede handlen, så krav til afstand inde og ude kan overholdes.

Det er ganske vist kun Holbæk Slotscenter, der er ramt af de nye corona-restriktioner. Men holbækkere bruger også butiks- og indkøbscentrene i Asnæs, Roskilde og Slagelse.

- Julehandlen er gået godt i Holbæk. Jeg tror, mange har været tidligt ude, og måske er nedlukningen ikke udfordrende for de mange. Men jeg regner alligevel med flere mennesker på gaden og i butikkerne, hvor vores udvalg matcher butikscentrenes. Jeg er spændt på, hvad det betyder for byens butikker, siger Jan Vestergård, chef for Holbæk Byforum.

Mange flere mennesker i centrum vil give nogle problemer både i butikkerne, hvor der er krav til antal kunder, og forsamlingsforbuddet på højst 10 foran butikkerne, tilføjer han.

Åbningstiden er lige nu og frem til den 23. december 10 til 18, men ved at give kunderne et par timer mere og lukke klokken 20, ville det give ro både for butikkerne og for kunderne.

- Alle vil gerne være med til at tage ansvar. Der er en dialog i gang mellem butikkerne. Jeg ved ikke på nuværende tidspunkt, om de bliver enige om at udvide åbningstiden. Men jeg er sikker på, at nogle vil vælge at have åbent til 20, konstaterer Jan Vestergård.

Servicevagter Når der er mange mennesker, kan det være en udfordring at overholde anbefalingen om en til to meters afstand, især hvis butikkerne sætter for mange varer ud på fortovet.

- Jeg er glad for, at vi for noget tid siden besluttede at ansætte servicevagter. Fra i morgen er de på gaden hver dag med håndsprit, fokus på om der er plads nok uden for butikkerne, og om folk sørger for at holde afstand og ikke samles for mange, forklarer Jan Vestergård.

Der er allerede indført ensretning i mange butikker, nu udvides det til uderummet.

I samarbejde med Holbæk Kommune kommer der nogle hold-til-højre-skilte. Det skal minde folk om den gængse færdselsregel, så der ikke klumpes sammen.

Holbæk Mega Center er som center ikke lukket ned. Kun Bauhaus er som nævnt på side 2 lukket på grund af nedlukningen af udvalgsvarebutikker på over 5000 kvadratmeter. Fra den 23. december er udvalgsvarebutikkerne i Holbæk lukket.

Og med mindre der kommer nye udmeldinger, så gælder lukkeloven stadig. Det vil sige at supermarkeder over en vis størrelse har lukket juleaftensdag og de to juledage. Når de åbner den 25. december, vil der stadig være lukket i alle udvalgsvarebutikker indtil videre frem til den 3. januar 2021.