Se billedserie Der er i disse dage langt bedre mulighed for at få en parkeringsplads på Ahlgade i Holbæk end under normale forhold. Foto: Kaj Ove Jensen

Butikker rammes af nye corona-tiltag

Holbæk - 18. marts 2020 kl. 13:52 Af Kaj Ove Jensen

Lige nu er virkeligheden for butikker, saloner og lignende, at der en masse ubekendte faktorer. Flere har i forvejen været lukket, og endnu flere bliver nødt til at lukke efter regeringens melding tirsdag aften.

Og i de butikker, der stadig holder åbent, er strømmen af kunder minimal, måske lige bortset fra dagligvarebutikkerne. Chefen for Holbæk Byforum, Jan Vestergaard, taler løbende med en del butiksindehavere.

- Uanset hvad, så er det en meget svær situation. Det er klart, at det er frustrerende, at det påvirker økonomien, og mange tænker, »kan min økonomi klare det her«. Det var en surrealistisk oplevelse, da jeg gik en tur på Ahl­gade i går, og den var nærmest mennesketom. Som chef for Holbæk Byforum bliver jeg trist over, at vi er havnet i den her situation. Og risikoen for, at nogle må give op er helt klart til stede. Men vi bliver nødt til at bakke op om statens regler, siger Jan Vestergaard.

Han har oplevet, at for eksempel restauranter, hvoraf nogle har holdt lukket tidligere, har taget utraditionelle tiltag i anvendelse for at bevare en vis aktivitet.

- De har omlagt en stor del til take away, eller de leverer på kundens adresse. Man må have de kreative øjne på, siger Jan Vestergaard.

Byforum klar med aktiviteter, når restriktioner hæves Det kan være svært at have overblikket over alle regler og restriktioner. Nogle gange kan Holbæk Byforum hjælpe med svaret, eller der kan henvises til, hvor der skal søges hjælp.

- Det kan være svært for den enkelte forretningsinde­haver at vide, lige hvornår det er, man skal lukke sin forretning. Og meldingen fra i går aftes gør det endnu værre, siger Jan Vestergaard.

Indtil videre må anvisningerne følges. Men når restriktionerne ophæves, vil Holbæk Byforum være klar.

- Vi kommer til at give den gas for at hjælpe med at få kunder ind i butikkerne. Vi havde planlagt et stærkt program op til påske, fordi børnene har fri der, men det er aflyst. Når der åbnes igen, kan det godt være, at det ikke lige bliver børneaktiviteter, siger Jan Vestergaard.

Frisørsalon må holde lukket I Tølløse er Sadik Mustafa blandt dem, der fra i dag må lukke sin frisørsalon, City Hair i Vestergade.

- Det synes jeg ikke er så godt. Der er regninger, der skal betales. Men man skal også tænke på andre, og der er vigtigere ting end penge. Det er vigtigere, at folk ikke bliver syge, siger Sadik Mustafa, der er ene i salonen.

Allerede i sidste uge oplevede han et faldende antal kunder. I forgårs var der en-to og i går tre-fire kunder.