Se billedserie Næsten alle hylder var gabende tomme, og derfor blev der lukket endegyldigt hos Irma klokken 11 søndag. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Butik blev ribbet for varer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Butik blev ribbet for varer

Holbæk - 08. april 2018 kl. 17:16 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag klokken 11 var der så få varer tilbage, at nøglen blev drejet for sidste gang hos Irma i Holbæk.

I torsdags begyndte butikken i Labæk 18 for alvor at sælge ud af varerne med stigende rabatter dag for dag, undtagen på tobak og håndkøbsmedicin.

Det kulminerede i går med 70 procent, men det var altså begrænset, hvor mange der fik glæde af det, da de fleste hylder og kølediske var gabende tomme.

Søndag blev sidste åbningsdag, efter at Coop Danmark i slutningen af februar meddelte, at butikken i Holbæk var blandt 11 Irma-butikker, der skulle lukke. Begrundelsen var en ny strategi, og at det ikke var lykkedes at drifte butikkerne på tilfredsstillende vis.

- Mange kunder har sagt, at de er kede af, at vi lukker. Man kan roligt sige, at det har været et gennemgående tema den seneste tid, fortæller butikschef Jan Søborg Andersen.

Tirsdag middag har personalet hos Irma ordnet det, de skal klare, inden Coop står for at tømme det lejede lokale helt for inventar.

Ejendommen ejes af selskabet Admiral DS 2 ApS. Butikslokalet er endnu ikke udlejet til anden side.

Efter lukningen i Holbæk ligger de nærmeste Irma-butikker i Nykøbing Sj. og Roskilde. Desuden vil flere af Coops butikker i Holbæk og omegn få tilført et mindre udvalg af Irma-varer.