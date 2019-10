Se billedserie I morges åbnede Netto-butikken i Smedelundsgade med det nye koncept, som alle de mere end 500 butikker vil få i løbet af de næste cirka fem år. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Butik åbner i kædens nye indretning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Butik åbner i kædens nye indretning

Holbæk - 24. oktober 2019 kl. 11:28 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klokken otte i morges slog Netto dørene op til den nyetablerede butik i Smedelundsgade 19-21 i Holbæk. Den afløser den mindre og nedslidte butik på Jernbanevej 29. Den nye butik er samtidig den første udgave af dagligvarekædens nye butikskoncept.

- Når I går igennem butikken, vil I muligvis tænke, »er det overhovedet en Netto?«. Og de andre steder med det nye koncept oplever vi, at der bliver købt flere sunde varer, sagde direktør i Netto International, Michael Løve, i sin velkomst.

Han nævnte også, at der der ligger et utal af timers arbejde bag, når der åbner en ny butik, og han takkede personalet for indsatsen.

Ved åbningen af butikken var der sædvanen tro musik ved Nettos jazzorkester, og de ventende kunder kunne få kaffe og en croissant.

Inden han klippede snoren sagde Holbæk Kommunes viceborgmester John Harpøth i sin tale, at der i den nye butik er mere fokus på frugt, grønt og de nemme måltider, som danskerne efterspørger. Han omtalte også, at det går den rigtige vej i kommunen med et voksende indbyggertal, og en ny butik er med til at give byen liv på en god måde.

Kød lige ved siden af frugt og grønt En rundvisning i den nye butik med Michael Løve og regionschef for Sjælland, Thomas Clement, viser, at der er sket en del ændringer i forhold til den gamle udgave af discountbutikken. Det er for eksempel nyt, at det ferske kød har fået en plads ved siden frugt- og grøntafdelingen nær indgangen.

- Når kunderne kommer ind, ved de måske ikke, hvad de skal have til aftensmad. Her er det nemt at beslutte sig i én afdeling, og herfra kan de også komme hurtigt til kassen. De bliver ikke tvunget ind i resten af butikken, siger Michael Løve.

I samme afdeling er der også de hurtige og færdige måltider, blandt andet kædens nye egenserie Næmt. Længere ind i butikken er der også blevet plads til flere varer på køl og frost.

Indretning med rigtigt træ Indretning og inventar er på flere punkter også ny. Der er brugt en del træ - og når det ser ud som træ, så er det også træ, understreges det.

Thomas Clement glædede sig over, at det er lykkedes at få åbnet en ny butik i bymidten i Holbæk.

- Det har vi ønsket i fem-seks år, men det gælder om at være tålmodig og finde den rigtige placering. Der har været mange placeringer i spil, siger Thomas Clement.

Der ventes en øget omsætning i den nye butik i forhold til butikken på Jernbanevej, hvor personalet er flyttet med fra, og det vil også betyde, at der formentlig skal ansættes flere medarbejdere.