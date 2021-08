Ida Kenskov og Camilla Maike Juul i skikkelse af de to burhøns Hilda og Gump, der slipper fri fra deres bur og opdager verden udenfor. PR-foto

Burhøns på de skrå brædder

Holbæk - 10. august 2021 kl. 05:57 Af Bjarke Hammer Skov Kontakt redaktionen

De siger ikke et eneste ord, men formår alligevel at sige en hel del.

En teaterforestilling om de to høns Hilda og Gump lander hos teatret Fair Play på Borchsvej søndag i næste uge.

Egentlig var det planen, at forestillingen skulle have kørt tilbage i marts, men det blev udskudt på grund af den stadig igangværende coronapandemi.

De to høns er søstre og bor sammenklemt i et bur uden mulighed for at få luft under vingerne.

En dag åbner lågen sig pludselig, og en helt ny og forunderlig verden ligger foran de to.

Bag den fjerklædte forestilling står skuespillerne og idémagerne Ida Kenskov, Camilla Maike Juul og Louise Marie Skaaning.

Ida Kenskov og Camilla Maike Juul iklæder sig næb og fjerdragt, når de forvandler sig til burhøns og får skikkelse af Hilda og Gump.

Med nysgerrighed som et par klovne kaster de to burhøns sig ud i et ordløst univers for både børn og voksne.

De skrå brædder er sat op udenfor, så burhønsene får gode muligheder for at baske med vingerne der.

Selvfølgelig er det under den forudsætning, hvad der muligvis er logik for burhøns, at vejrguderne viser sig venligt stemt og måske endda lader sensommersolen lune over udendørsscenen på Borchsvej 3.

Forestilling starter klokken 11 og varer 35 minutter.

Forsalget er for længst startet, og billetter kan anskaffes via Fairplay-teatrets hjemmeside.