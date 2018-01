Lis Franciska Jensen er boligsocial projektleder i Agervang. For hende er fokus på social ulighed før integration. Foto: Peter Andersen

Bulldozer vil ikke løse ghetto-problem: Det er jo mennesker, ikke mursten

Holbæk - 13. januar 2018

Bag den store lejlighedsblok kan man høre lyden af skridt, der bevæger sig nærmere.

Sjap, sjap, sjask. Henover den våde asfalt og vandpytterne bliver lyden mere insisterende.

Det er to piger. Den ene har tørklæde på. Den anden bare en hætte til at dække for regnen. De er begge mørkere i huden end den typiske dansker her midt i den våde vinterperiode.

Men de snakker dansk.

De store blokke i Agervang i Holbæk er endnu en gang på den såkaldte ghettoliste, som kvarteret har været det alle år siden 2010. Det år, den første liste blev offentliggjort.

Men når Lars Løkke Ramussen (V) i sin nytårstale foreslår at rive bygninger ned, så ryster den boligsociale projektleder for kvarteret langt hen ad vejen på hovedet.

- Regeringen dagsordensætter det som om, at det er integrationen, der er problemstillingen. Men det handler om, at dem med lave indkomster - uanset hudfarve - er nødt til at bo de samme steder, fordi her er billige boliger, siger Lis Franciska Jensen.

I dag er i alt 54,8 procent af beboerne i Agervang, som dækker over både Agervang, Engvang og Havevang, indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Derudover står 46 procent uden for arbejdsmarkedet, og 56,3 procent mellem 30 og 59 år har kun en grunduddannelse.

- Men tilbage i historien har der altid været social ulighed. Vi har bare ikke altid kaldt det ghettodannelse, forklarer den boligsociale projektleder.

Derfor er hun bange for, at man vil glemme den danske del, der også har brug for hjælp, hvis man udelukkende fokuserer på integration.

Ikke nok billige boliger Ifølge hende er et større problem i stedet, at der langt fra er nok billige boliger. Derfor er politisk bevågenhed på området det første og vigtigste skridt, påpeger hun.

- Så når Lars Løkke tager det op i sin nytårstale, så er det vigtigt. Enormt vigtigt. Men også lokalt skal man hele tiden være opmærksom på, at vi har det her område. Hvis byrådet lukker øjnene for det, så kan vi heller ikke gøre noget, siger hun og understreger:

- Man snakker om, at folk klumper sig sammen, fordi de har samme etnicitet, men det er noget værre sludder. Folk bor der, hvor de har råd til at bo. Derfor arbejder det boligsociale team i Agervang dagligt med social ulighed og herunder integration. Aldrig omvendt.

Bulldozere kan virke nogle steder Den boligsociale projektleder er dog ikke afvisende over for, at bulldozere som i statsministerens forslag kan virke i enkelte områder. Bare ikke i Agervang, hvor der allerede er store, grønne områder. Og ikke som det eneste værktøj, understreger hun.

I stedet forestiller Lis Franciska Jensen sig, at man kunne bruge en ryddet plads i et ghetto-område til placere for eksempel byens bibliotek. Det ville tvinge folk til at færdes i området, og de udsatte grupper, der bor der, ville blive eksponeret for mere af det, de skal integreres ind i, påpeger hun.

- Men det er en anden måde at sige på, at der simpelthen skal en helt overodnet boligpolitik til, før det giver mening at rive bygninger ned. Det er jo mennesker, ikke mursten, siger Lis Franciska Jensen og tilføjer:

- Problemet er ikke bygningerne. Problemet er sociale udfordringer, og de forsvinder ikke sammen med murstene.