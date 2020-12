To mænd blev tirsdag aften sigtet for besiddelse af 22 ulovlige kanonslag. Billedet er taget i en anden sammenhæng.

Artiklen: Buler under jakken: To mænd havde mange kanonslag

To mænd på 20 og 23 år fra Svinninge blev tirsdag aften sigtet for besiddelse af 22 ulovlige kanonslag.

Kort efter klokken 19 havde en politipatrulje fået øje på de to unge mænd på Vestre Hovvej i Svinninge.

De to fik ifølge politiet meget travlt med at komme væk, da de så politibilen, men det lykkedes betjentene at få kontakt til mændene.