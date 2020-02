Se billedserie På torsdag skal Malene Grandjean, gymnasiedirektør på EUC Nordvestsjælland, byde 120 gæster velkommen i kantinen på Absalonsvej i Holbæk, hvor der er fællesspisning.

Buffet og brætspil for fællesskabet

Holbæk - 24. februar 2020 kl. 05:57 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

EUC Nordvestsjælland, som har ungdomsuddannelser i de tre kommuner i Nordvestsjælland, holder torsdag den 27. februar for tredje år i træk fællesspisning. Det sker, når der inviteres til arrangementet Holbæk Spiser Sammen i kantinen på EUC Nordvestsjælland på Absalonsvej i Holbæk.

Maden vil denne aften være tilberedt af skolens ernærings- og kokkeelever, som er i gang med at tage deres uddannelse på EUC Nordvestsjælland i Fårevejle. Skolens tjenerelever, som også studerer i fra Fårevejle, skal servicere gæsterne. Og derudover vil to af skolens EUD-elever fra andre uddannelser stå for den almindelige oprydning sammen med en gruppe af skolens ansatte.

Fuldt booket Holbæk spiser sammen, som er åbent for alle interesserede borgere, er allerede fuldt booket med 120 gæster og 16 på venteliste.

Gæsterne skal sidde ved et langbord, og der vil også være et område med brætspil for dem, som har lyst til det.

Malene Grandjean, som er gymnasiedirektør på EUC Nordvestsjælland, byder velkommen til fællesspisningen, der både skal give et indblik i skolens uddannelser og samtidig give gode muligheder for etablering af nye fællesskaber for de lokale borgere, der har meldt sig til Holbæk Spiser Sammen.