Præsterne Pia Heegaard Lorentzen, Line Krogsgaard Olesen og Cecilie Ahlmann foran Tuse Kirke. Pia Heegaard Lorentzen og Cecilie Ahlman er med ved drop-in-vielserne i næste måned. Foto: Jørgen Juul

Send til din ven. X Artiklen: Bryllup på en dato, der kan huskes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bryllup på en dato, der kan huskes

Holbæk - 25. september 2020 kl. 18:27 Af Jørgen Juul Kontakt redaktionen

10.10.2020. Den 10. oktober i år er en dato, der kan huskes, og i Tuse Kirke bliver det dagen, hvor man igen tilbyder drop-in-vielser. Der er tale om kirkelige bryllupper, hvor man som par kan komme ind fra gaden uden at have en aftale på forhånd. Alle par er velkomne til et hyggeligt arrangement - også dem, der i forvejen er blevet gift på rådhuset.

- At det bliver den 10. oktober er ingen tilfældighed. Vi kiggede ud over kalenderen for at finde en dato, som vi mente, folk vil være rigtig glade for. Valget faldt på 10.10.2020, siger Pia Hee­gaard Lorentzen, der er præst ved kirkerne i Tuse og Butterup.

Drop-in-vielserne kommer

til at foregå i kirken, hvor også sognepræst Cecilie Ahl­mann Raaberg fra Skt. Nikolai Kirke i Holbæk medvirker. Det eneste, der kræves for at blive gift ved en drop-in-vielse, er en prøvelsesattest, billed-id og to vidner. Kirken sørger for vidner, hvis parret kommer alene.

»I bliver fulgt ud som ægtepar af en brusende bryllupsmarch fra orglet eller anden skøn musik, og bagefter byder vi på friske bobler i kirkehuset«, lyder det fra Tuse Kirke.

Der er mulighed for at blive viet mellem klokken 14 og 17.