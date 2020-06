Bryghus har renoveret gårdhaven

Josephine Lauritsen, som er tjener på restauranten, vil gerne slå et slag for den hyggelige, nyrenoverede gårdhave:

- Det er nogle år siden, jeg har brygget Cacao Bock, men nu er den her igen. Det er en mørkebrun basse med et højt og cremet lysebrunt skum. Den er lavet på masser af chokolademalt og tilsat Red Mayan, som er ægte honduranske kakaobønner fra Mikkel Friis-Holm. Han er verdensmester i chokolade og har vundet flere guldmedaljer ved International Chocolate Awards. Det er en fyldig men ikke sød øl, man kan sige, at det er øl til dig som ved, at chokolade ikke blot er noget, man spiser. Men vi har selvfølgelig andre, tørstslukkende, håndlavede øl i hanerne, fortæller den erfarne brygmester.