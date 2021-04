Bryggeriet »To Øl« vilbidrage til verdensrekord

Blandt bryggerierne er »To Øl«, der brygger i Svinninge og har oplever, at de virtuelle ølsmagninger har gjort en forskel under corona.

Det seneste år i corona­tiden har Royal Unibrew sammen med en række mikro­bryggerier fået 40.000 danskere til at mødes online til virtuelle ølsmagninger, som er blevet livestreamet på Facebook. Nu vil de samle 60.000 ølglade danskere på én gang hjemme i stuerne til et officielt Guinness World Record-forsøg.

Mange bakker op

- Gennem de fem udgaver af Danmarks Største Virtuelle Ølsmagning har vi oplevet, at mange bakker det gode ølhåndværk op. Jeg er overbevist om, at vi sammen kan sætte verdensrekorden. Vi er et land med stærke øltraditioner, så det giver god mening at sætte sådan en rekord på netop dansk jord, siger Kasper Ryttersgaard, dansk chef for Royal Unibrew.