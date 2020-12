To Øl var i januar (billedet) klar til så småt at gå i gang med produktionen, mens det først var kort før coronaudbruddet i marts, at bryggeriet for alvar var klar til for alvor at gå i gang med produktionen. Foto: Per Christensen

Bryggeri tildeles initiativpris

Holbæk - 07. december 2020 kl. 13:31 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

DI Vestsjællands Initiativpris 2020 går til To Øl City i Svinninge.

Baggrunden er, at folkene bag To Øl City tænkte kreativt og fandt nye veje til kunderne, oplyser DI Vestsjælland i en pressemeddelelse.

Ved årsskiftet 2018/2019 overtog To Øl ApS den gamle Beauvais-fabrik på Ringstedvej 13 i Svinninge. Formålet var at tage produktionen hjem, og i den forbindelse blev der skabt et helt nyt koncept kaldet To Øl City.

Siden 2011 har To Øl udviklet og leveret specialøl til både danske og udenlandske øl-entusiaster med udgangspunkt i virksomhedens restaurant og experimentarium Brus på Nørrebro. Øllet blev dog ikke brygget i Danmark men i Belgien.

- Det fortjener i sig selv en initiativpris at tænke så stort og tage så stor en risiko, som To Øl har gjort. De så nogle muligheder i Beauvais' gamle fabrik, og dem har de udnyttet på en måde, som ingen troede var muligt, siger Steen Søgaard formand for DI Vestsjælland i pressemeddelelsen.

Satsede på supermarkeder og e-handel I starten af 2020 var produktionen endelig i gang - og så ramte coronaen. I løbet af kort tid var ordrebogen tom, for To Øl leverede til ølbarer og restauranter, og her var der lukket.

Det var en helt absurd situation, men virksomheden gav ikke op. I stedet kastede den sig ud i at levere produkter til supermarkeder, specialølsbutikker og satse på e-handel. Samtidig blev der tænkt fremad, der blev taget hjælpepakker i brug, lavet aftaler med banken, ejergruppen og Eksportkreditfonden.

Nu kommer der hele tiden mere liv i den gamle fabrik, der i dag også huser andre virksomheder, der blandt andet producerer eddike, spiritus, cider og kombucha.

Fortjener ros og hæder - Den måde, To Øl City og folkene bag har håndteret coronakrisen, som kunne være en helt og aldeles ødelæggende begivenhed for virksomheden, fortjener i den grad ros og hæder, og af de helt afgørende grunde modtager To Øl City DI Vestsjællands Initiativpris 2020, siger Steen Søgaard.

Borgmester i Holbæk Kommune, Christina Krzyrosiak Hansen (S), er stolt over at kunne overrække Initiativprisen til To Øl City:

- Det er så velfortjent, at det netop er To Øl City, som i år modtager DI Vestsjællands Initiativpris. Ejerne bag To Øl City er dybt passionerede, de giver ikke op, og de evner at tænke kreativt under pres. Det er så inspirerende og lige præcis dét, vi har brug for, når krisen rammer. Så kæmpestort tillykke til To Øl City og ikke mindst en kæmpestor tak for indsatsen, siger borgmesteren i pressemeddelelsen.

Godt rustet til næste år Også hos To Øl City er der glæde hos fabrikschef Michael Knoth.

- Vi havde en meget turbulent opstart her i 2020 med et eksportmarked som nærmest stoppede fra den ene dag til den anden. Vi fik derfor hurtigt ændret vores fokus til også at inkludere e-handel og det danske detailmarked, hvor vi nu har fået rigtigt godt fat. Derfor står vi nu godt rustet til et forhåbentligt snarligt coronafrit 2021, hvor vi også får mulighed for at vise vores flotte nye bryggeri og destilleri frem, samt et nyt besøgscenter/restaurant, som vil stå klar til sommersæsonen 2021, siger Michael Knoth i pressemeddelelsen.

Prisen uddeles i morgen, tirsdag, hos To Øl City.

Rollemodel for andre erhvervsledere Initiativprisen uddeles som en hyldest til virkelysten, kreativiteten og skabertrangen blandt de mindre og mellemstore virksomheder i DI's medlemskreds. Det er virksomheder, som på en eller anden måde kan fremhæves og fremstå som en god og inspirerende rollemodel for andre erhvervsledere.

DI har ved uddelingen af Initiativprisen i år et særligt fokus på virksomheder, der har taget initiativer på forskellige områder, som sikrer, at virksomheden kan komme styrket gennem krisen.

Prisen uddeles til virksomheder med under 100 ansatte. De 18 regionale prisvindere går videre til landskonkurrencen, hvor vinderen udpeges til SMV-dagen i januar næste år.

