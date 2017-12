Frem til den 10. december modtager Mads Fredslund ansøgninger til SuperBrugsens julehjælp. Otte familier vil få støtte til mad og - eller julegaver, afhængigt af behovet. Arkivfoto: Elisa Hauerbach

Brugsen rækker en hjælpende hånd ud

Holbæk - 04. december 2017 kl. 10:20 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke alle, der har råd til julens mange indkøb, så uddeleren i SuperBrugsen Jyderup vil igen i år hjælpe otte familier til at få en glædeligere jul.

At julen er hjerternes fest, ved brugsuddeler Mads Fredslund en hel del om. Han ved også at det netop er i julen, der kan være brug for lidt ekstra støtte, og derfor har han besluttet sig til igen i år at hjælpe otte familier med en form for julehjælp, der er lidt usædvanlig.

- Vi vil gerne hjælpe otte familier, som har det trangt økonomisk. Det er ikke oplagt at alle mangler en and, småkager eller rødkålen. Nogle kan have brug for at få hjælp til børnenes julegaver, og så gør en æske Lego eller en dukke meget mere lykke end en frossen and. Derfor opfordrer jeg til at man sender mig en mail senest søndag den 10. december. Så udvælger jeg og formanden fra butiksbestyrelsen hvem der skal have en hjælpende hånd, forklarer han.

Grunden til at den kærkomne julehjælp tilbydes, er at uddeleren ønsker at give noget tilbage til kunderne, der støtter ham trofast igennem hele året.

- Jeg vil gerne, som vores slogan antyder, være med til at gøre en forskel for byens borgere. Og juletiden er et oplagt tidspunkt at hjælpe andre i, tilføjer Mads Fredslund.