Anlæggelsen af dobbeltsporet til togene tæt på Dagli?Brugsen i Vipperød har ifølge brugsen betydet et fald i omsætningen, men det er ikke noget, der ifølge Taksationskommissionen kan begrunde en yderligere erstatning ud over den, der blev givet i 2014.

Brugs får nej til mere erstatning

Holbæk - 05. april 2018

Der var ikke noget at hente for Vipperød og Omegns Brugsforening, som havde fremsat krav over for Banedanmark om erstatning i forbindelse med anlæggelsen af dobbeltsporet i 2014 og den permanente lukning af Asmindrupvej, skriver dagbladet Nordvestnyt torsdag.

Taksationskommissionen for Sjælland m.v. har afvist kravet.

Sagen var anket af foreningen, efter at Ekspropriationskommissionen i 2017 også afviste kravet.

Det var fremsat oven i den erstatning på 807.550 kroner, som parterne indgik forlig om i 2014 for ulemper i anlægsperioden marts-oktober 2014, inklusive 100.000 kroner for værdiforringelse af ejendommen. Asmindrupvej blev på grund af anlæggelsen af dobbeltsporet permanent afbrudt for biltrafik i maj 2014.

Efter at kravet om yderligere erstatning er afvist, er der ikke andre muligheder end at gå til domstolene, hvis Vipperød og Omegns Brugsforening vil gå videre med spørgsmålet.

- Vi tygger lidt på den. Sagen ligger hos vores advokat, og det er bestyrelsen, der må afgøre, om den vil bruge flere penge og ressourcer på sagen, siger Leo Cordua, Asnæs.

Han har fortsat taget sig af erstatningssagen, selv om han i sommeren 2017 gik af som direktør i Vipperød Detail ApS, som siden 2014 drevet Dagli'Brugsen i Vipperød. Det er bestyrelsen i Vipperød Detail ApS, der skal træffe afgørelse om, hvorvidt sagen skal videre til domstolene.

I den aktuelle afgørelse anerkender Taksationskommissionen, at Brugsen med en vis sandsynlighed har mistet kunder og dermed lidt et omsætningstab som følge af lukningen af Asmindrupvej. Det påpeges dog, at navnlig åbning af andre butikker (Netto i Vipperød og Rema 1000 på Roskildevej i Holbæk) med sandsynlighed har påvirket kundetilstrømningen.

Når det gælder omlægning af det offentlige vejnet må det som udgangspunkt tåles, at det kan medføre gener, herunder omsætningstab. Derfor er der ikke grundlag for at erstatte driftstab som følge af lukningen af Asmindrupvej, mener kommissionen.

Det samme gælder den mistede værdi som følge af lukningen af Asmindrupvej. Værdiforringelse med videre som følge af omlægninger af det offentlige vejnet som udgangspunkt må tåles, lyder det i afgørelsen.