Brugervenlighed øges på Filmtorvet

Holbæk Kommunalbestyrelses økonomiudvalg besluttede onsdag at indstille til kommunalbestyrelsen, at der skal frigives i alt 200.000 kroner til udvikling af den kommunalt ejede del af Filmtorvet.

Godt for dagligdagen Ønsket om at få udført opgaverne på Filmtorvet kommer fra de forskellige brugere på pladsen.

Kasper Lomholdt, som er leder af fonden Sidesporet, som i samarbejde med afdelingen Kultur- og Fritid i Holbæk Kommune blandt andet står for at skabe liv og booke arrangementer på Filmtorvet, glæder over, at politikerne ser ud til at ville frigive penge.