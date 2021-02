Skal en borgerpanelundersøgelse tage temperaturen på og vise en vej frem på ældre- sundheds- og handicapområdet, bør et panel bestå af deltagere med relation til områderne, mener næst­formand i socialudvalget Rasmus Brandstrup Larsen (V). Her er et opgangsbofællesskab for psykisk syge på Konsul Beyers Alle.

Brugere skal guide til forbedringer

En borgerpanel­undersøgelse giver mening, når den kan være guide til forbedringer. Derfor har næstformanden i socialudvalget bedt om at få en særskilt panelundersøgelse på ældre- og handicapområdet, hvor der er garanti for kendskab til området.

- 1000 borgere i et borgerpanel kan godt have en mening om og holdning til vores service på social, ældre- og sundhedsområdet. Men vi har brug for svar fra nogle med relation til ældre- og handicapområdet, så vi kan bruge undersøgelsen til at gøre det bedre, mener Rasmus Brandstrup Larsen (V).