Brug for en stor plan for stationsområdet

Holbæk - 15. juni 2021 kl. 12:29 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Den store bymidteplan, som Holbæk Kommunalbestyrelse behandler i morgen, skitserer også en ny stationsplads i Holbæk. Men reelt er der brug for en plan for hele området fra stationen og et godt stykke op ad Dampmøllevej.

Det konstaterer Christian Ahlefeldt-Laurvig (V), som er formand for den arbejdsgruppe, som netop har leveret en plan for, hvordan Holbæks bymidte kan udvikles over de næste 10 år eller mere.

I arbejdsgruppen har alle partier i kommunalbestyrelsen siddet med, og gruppens anbefalinger giver derfor et fingerpeg om, hvad hele kommunalbestyrelsen synes, der skal ske.

- I arbejdsgruppen var der enighed om, at der er brug for en slags masterplan for hele området ved stationen. Vi skal selvfølgelig have skabt en meget bedre indgang til bymidten, når man ankommer til stationen. Men der er også muligheder for at tænke stort - de senere år har vi set, at mange gerne vil bygge i Holbæk, så det bedste er, at vi tænker hele området sammen, siger Christian Ahlefeldt-Laurvig.

Dermed handler ændringerne på stationspladsen altså ikke kun om at få erstattet fodgængertunnellen om noget mere indbydende. Der er brug for en plan, som medtænker Dampmøllevej, Jernbanevej og de byggemuligheder, der er i området.

Biler og cykler Det mest kontroversielle i bymidteplanen er måske tanken om at lukke Torvet i Ahlgade for gennemkørende trafik.

- Men det kræver helt klart, at vi får parterne med ind, så de i første omgang er med til at udforme et forsøg. Og så må vi se, siger Christian Ahlefeldt-Laurvig og fortsætter:

- Vores rådgiver har understreget mange gange, at bilerne dominerer for meget i bymidten. Det kan der gøres en række ting ved. I Ahlgade lægger vi op til cykelbaner med en cykelvenlig belægning. Nogle steder løber de bedst på indersiden af parkeringspladserne, andre steder længere ude på vejen, så der vil blive nogle sving. Men tanken er også, at Ahlgade ikke skal være en hurtig smutvej for cyklister - de skal bare have en bedre adgang til hovedgaden, forklarer Christian Ahlefeldt-Laurvig.

Dermed lægger bymidteplanen altså op til, at Ahlgade ikke skal være til gennemkørende trafik - hverken i bil eller på cykel.

- Men generelt skal der være bedre forhold for cyklister i midtbyen, og det ville være fint, hvis de, der bor i kort afstand fra bymidten, i højere grad vælger cyklen, siger Christian Ahlefeldt-Laurvig.

Han betoner samtidig, at bilerne stadig er velkomne. Der kommer folk til Holbæk by fra et stort opland, og de kommer mest i bil.

Samme antal p-pladser - Vi kan godt flytte rundt på parkeringspladserne, bygge p-hus og så videre. Men facit må ikke være færre p-pladser, siger arbejdsgruppeformanden.

Da bymidteplanen rækker mange år frem, har det ligget i kortene, at arbejdsgruppen, at den skulle forsøge at kigge i krystalkuglen. Derfor har man også set på, hvordan detailhandlen kan udvikle sig. Nogle forudser, at vi handle mere og mere på nettet.

- Men det gør det kun endnu vigtigere, at vi får en indbydende bymidte, hvor detailhandel og oplevelser går hånd i hånd. Derfor er tankerne om et nyt torv i Ahlgade heller ikke lavet for at genere detailhandlen - tværtimod. En bedre og mere levende bymidte skal styrke detailhandlen på langt sigt, siger Christian Ahlefeldt-Laurvig.